Escalada de tensión en Cataluña: 25 detenciones y 74 atendidos en una noche

Los Mossos d'Esquadra han detenido hasta ahora a 25 personas por los altercados violentos registrados durante las diferentes protestas contra la sentencia del procés que han tenido lugar este noche en toda Cataluña.

Fuentes de la policía autonómica han apuntado a Efe que este número de detenidos es provisional, ya que se trata del balance hasta las 00.20 horas, pero que muy probablemente la cifra definitiva será superior en las próximas horas, cuando se cierren operaciones aún abiertas.

En concreto, los Mossos han detenido a 13 personas en Tarragona, 8 en Lleida, 3 en Barcelona y 1 en Sabadell. Una de las intervenciones que continúan abiertas es la de la ciudad de Barcelona, donde unos 400 manifestantes violentos mantuvieron el pulso con la policía en las calles del Eixample.

También, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) había atendido hasta las 23 horas de este martes a 74 personas durante las protestas en Cataluña contra la sentencia del proceso independentista.

Mientras tanto, en Barcelona. Los independentistas de Cataluña un poco enojados....

pic.twitter.com/Pb9Ealj54C — Ariel M (@ariel___m) October 16, 2019

De ellas, 19 han sido atendidas en las concentraciones de la zona de Girona-Gurb (16 han recibido el alta y 3 han tenido que ser trasladadas a centros médicos), informa el SEM. Otras 37 asistencias se han hecho en la ciudad de Barcelona (6 altas in situ, 1 traslado y 30 activas); 8 en Tarragona (4 altas in situ y 4 traslados); 2 en la ciudad barcelonesa de Sabadell (1 alta in situ y 1 traslado); y 8 en Lleida (7 altas in situ, 1 traslado).

Hoy se espera que sigan las huelgas y en Barcelona se siguen limpiando las calles que vieron anoche la escalada de tensión entre los Mossos y los manifestantes.