Tensión en el Parlament: Torra ignora al TSJC y agota el plazo en una jornada clave

La pugna por la victoria del relato del soberanismo catalán marca una tensa jornada en el Parlament, donde la cuenta atrás de Quim Torra ante la orden dictada por el TSJC de retirar la pancarta en honor a los independentistas presos de la fachada del Palau ha punteado el ritmo del debate institucional. Mientras las fuerzas independentistas siguen reivindicando el carácter "pacífico" del movimiento, los grupos de Ciudadanos y el PPC denuncian la deriva "violenta" de algunos sectores y la amenaza que estas formaciones observan en el nacionalismo catalán.

La jornada se ha iniciado con un discurso de dos horas del presidente de la Generalitat quien ha optado por empezar su intervención denunciando la operación policial del pasado lunes que condujo a la detención de nueve miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de preparar atentados: "No permitiré nunca que se quiera asociar un movimiento radicalmente democrático con el terrorismo", ha asegurado.

El líder soberanista se ha reafirmado en que "el movimiento independentista ha sido, es y será pacifico y no violento", ya que busca alcanzar la independencia por medios democráticos, por lo que considera "intolerable que de nuevo se quiera criminalizar" el independentismo, "acusándolo ya no solo de ser un movimiento rebelde, sino de terrorista". Por contra, el president no ha aprovechado el debate para solemnizar cuál debe ser la respuesta institucional a la sentencia del 'procés', una respuesta que siguen intentando consensuar las fuerzas independentistas pese a sus discrepancias estratégicas.

Ya por la tarde, la portavoz parlamentaria de Cs, Lorena Roldán, ha acusado a Torra de "liderar comandos", en alusión a los CDR, una expresión por la cual el presidente del Parlament, Roger Torrent, la ha llamado al orden y ha estado a punto de expulsarla del hemiciclo. Roldán ha asegurado que la actitud del Govern es "totalitaria": "¿Sabe por qué? Porque los demócratas no dan golpes de Estado, sino que respetan la ley y protegen la libertad de los ciudadanos".

Además, ha lamentado que Torra "defienda" a los detenidos en vez de "condenar la violencia", como haría "un presidente normal", y ha mostrado desde el atril una fotografía tomada tras el atentado de ETA contra la casa cuartel de la Guardia Civil de Vic en 1991, una instantánea que ha dicho que es "la viva imagen del terror". Este gesto ha sido después objeto de reproche por parte del president, que ha protagonizado un rifirrafe con Roldán por "pretender hacer una asociación" entre independentismo y terrorismo, una "irresponsabilidad colosal", ha matizado.

Por mucho que el separatismo amenace con reprobarme no van a conseguir que deje de denunciar la infamia que supone que Torra defienda a los radicales. Lo que debería hacer el presidente es condenar la violencia y pedir perdón por tanta irresponsabilidad. pic.twitter.com/05wfsa6JPP — Lorena Roldán (@Lroldansu) September 25, 2019

Por su parte, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha criticado el "fracaso de gestión" del Govern, que a su entender "no está haciendo suficiente para conseguir un país mejor", y ha invitado a Torra a dimitir si no quiere hacer de "presidente autonómico". En su turno de intervención, el presidente del PPC, Alejandro Fernández, ha asegurado que "a Cataluña le ha sentado mal el autogobierno" porque ha usado el incremento de recursos y competencias para "destruir la convivencia y la economía catalana".

Fuera del hemiciclo, tras asistir al debate desde la tribuna de invitados, la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusado a Torra de ser "el principal riesgo para la paz civil" en Cataluña y ha afirmado que el debate ahora es si "el independentismo se desliza por la deriva de la violencia explícita".

Este jueves por la tarde, el pleno votará las propuestas de resolución impulsadas por los grupos, entre ellas una conjunta de JxCat, ERC y la CUP que apuesta por una respuesta institucional a la sentencia del 'procés', que pase por el "ejercicio del derecho a la autodeterminación" y por reclamar una "amnistía" si hay condenas.