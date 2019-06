Terelu tras dejar 'Sálvame': "He llorado mucho porque me ha dado mucha pena"

Terelu Campos ha vuelto a un plató de televisión. Lo ha hecho con Emma García en 'Viva la vida' de Telecinco. Y lo hacía segundos después de la imagen más esperada del día, Pilar Rubio entrando en la catedral de Sevilla vestida de novia. La Campos ha sido sincera: "No me ha gustado el traje". Asegura que la colaboradora de 'El Hormiguero' lleva demasiado 'brilli brilli' para la catedral de Sevilla. "Eso para después", asegura. Ve su guiñ rockero en el ramo "con las calas negras" y a la madrina la puntúa con un 10.

En el programa ha llegado para disfrutar de su nueva vida. El 22 de abril salió de 'Sálvame' y no ha mirado las imágenes porque "fueron desagradables e incómodas para todos". Campos asegura que "me niego a quedarme con esa imagen de mi salida del programa porque han sido muchos años y muchas cosas y eso no puede resumir mi vida en Sálvame". Ella confiesa que no sabía que ese día se iba a despedir "después de nueve años" pero "hubo un momento en el que vi que era incapaz de estar en el plató porque todo lo que podía pasar ya no era bueno".

La primera persona que la escribió fue su hermana Carmen y "solo me decía que me diera la vuelta". Pero Terelu no volvió porque "no me vi capaz de manejas las situaciones". En ningún momento se arrepintió ni dudó. Asegura que está traquila. Confiesa que "he llorado mucho porque me daba mucha pena". Asegura que sus jefes ya sabían "que se me hacía muy pesado y no les pilló por sorpresa". Relata que cada vez que no ha estado bien se ha reunido con ellos "con total confianza".

A la pregunta de si alguien le ha defraudado asegura que "no". Y echa de menos "mis comidas en la redacción. Llegaba con mi bolsa y me calentaba las cosas en el micro o las dejaba en la nevera y echo de menos a Angelines, Eva, David, Noelia, César...". Asegura que a los demás los puede ver si quiere. El mismo día 22 desconectó, "no tenía sentido ver el programa desde mi casa". Asegura que ya había hablado con la cadena para irse y llega un punto en el que no tiene más capacidad para pensar.