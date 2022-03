Tezanos reconoce que el CIS subestimó el voto a Vox en los últimos sondeos.

El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos, ha reconocido este miércoles en el Congreso que Vox ha sido subestimado en algunos sondeos y ha anunciado un cambio en los modelos de estimación que se estrena en el barómetro que se dará a conocer este jueves. Tezanos ha explicado durante una comparecencia en la Comisión Constitucional que probablemente los errores a la baja de Vox se debían al "voto oculto", ya que algunos encuestados prefieren no reconocer su opción por ese partido, para añadir que "la labor de un científico social es identificar eso".

A continuación, ha anunciado que en la encuesta que se publicará este jueves ya han sido "modulados" y "corregidos" los modelos de identificación, con una nuevo modelo de estimación. Sobre esa encuesta de este mes, Tezanos ha avanzado en varios momentos de sus más de dos horas de comparecencia que vendrá con cambios significativos respecto a barómetros anteriores. Asimismo, ha defendido la labor del CIS ante las críticas de diputados de PP, Vox y Ciudadanos y les ha pedido que no creen "expectativas de desprestigio" ante "una institución que es transparente".

También ha asegurado que no fue él quien filtró parte del sondeo preelectoral de Castilla y León al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Tezanos ha reconocido que el lunes de esa misma semana en la que salió publicada la encuesta comió con Pablo Iglesias en la sede del CIS, pero no hablaron del sondeo de Castilla y León, pues de hecho las proyecciones no se cerraron hasta el día siguiente. "Yo no le filtré nada, ni tenía los datos finales", ha indicado, recordando que también lo negó el propio fundador de Podemos.

El CIS abrió una investigación interna para tratar de averiguar cómo pudieron llegar los datos a manos de Iglesias. Según Tezanos, el tema se ha estudiado "exhaustivamente", pero no se ha logrado aclarar. En cualquier caso, no ha querido dar excesiva importancia al tema. A su juicio, las encuestas del CIS tampoco son "secretos de Estado" y, en todo caso, en su elaboración intervienen muchas personas, pero van a tratar de reforzar la seguridad. Lo que sí ha reiterado es que los datos no salieron de él ni de su equipo.

Revelado por Telegram

El pasado 26 de enero, Iglesias reveló en su canal de Telegram un mensaje en el que aseguraba que disponía de datos del sondeo del CIS sobre las elecciones en Castilla y León antes de que se hiciera público, el cual luego borró. En concreto, cinco horas antes de presentarse la encuesta, ya hablaba de que a Unidas Podemos le otorgaban entre 3 a 5 escaños en las Cortes, así como una intención de voto del 11% en Valladolid.

Aquel episodio llevó al PP a presentar preguntas escritas al Gobierno, a pedir la comparecencia de Tezanos en el Congreso y a solicitar la creación de una comisión de investigación sobre el CIS, a la que el PSOE y varios de sus socios parlamentarios rechazan poner fecha a su debate en el Pleno del Congreso. Aprovechando su presencia en la Comisión Constitucional, el diputado del PP José Antonio Bermúdez de Castro ha pedido a Tezanos explicaciones por lo que considera "un grave caso de información privilegiada" que, según ha denunciado, "nadie ha aclarado" pese a que el CIS ha abierto una investigación en su seno.