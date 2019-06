Todo lo que se sabe sobre la misteriosa desaparición de Dana Leonte en Málaga

Los agentes de la Guardia Civil siguen buscando algún indicio que arroje luz sobre la desaparición de Dana Leonte. La joven de 31 años de nacionalidad rumana fue vista por última vez el pasado 12 junio. Su pareja, Sergio Ruiz, insiste en que se fue voluntariamente, agobiada por las deudas. Pero, sobre el terreno, los agentes siguen peinando la zona. La última, un monte a un kilómetro de la localidad malagueña de Arenas, después de que hace dos días rastrearan palmo a palmo la vivienda en la que vivían y los alrededores de la casa, donde se pueden ver los restos de dos hogueras. De una de ellas, según aseguró un vecino ante las cámaras de televisión, salió humo durante mucho tiempo.

Las deudas de Dana

Dana acababa de abrir una cafetería en Vélez-Málaga. Pero según su pareja, no todo iba tan bien como parecía. La joven, que fue madre hace siete meses, debía más de 12.000 euros a un prestamista amigo suyo. Según los últimos audios a los que tienen acceso en las distintas cadenas de televisión, dicho prestamista le habría dicho que necesitaría que le devolvería por lo menos 200 euros para sacar el coche del taller. Cuando ella se responde que no puede él insiste porque, asegura, su mujer controla sus cuentas para que no le preste más.

Su pareja insiste en que es inocente

En la declaración de cuatro horas ante los agentes que hizo Sergio Ruiz, el hombre insistió en que es inocente y que no sabe nada sobre el paradero de la madre de su hija. El es el que precisamente denuncia que se ha marchado. Supuestamente recibió una llamada en la que Dana le decía que iba a recoger algo de ropa y de dinero que tenía en casa e iba a desaparecer, agobiada por todo lo que estaba viviendo.

Su hermano no se lo cree

Nada más conocerse la desaparición, la cuñada de Dana insistía en que las deudas en la vida de la desaparecida eran constantes. No solo de la nueva cafetería, también de negocios anteriores. Por su parte el hermano de Dana insiste en que no se cree una ausencia tan repentina, "y mucho menos después de tener a su hija".

Registros en la casa

Siguen abiertas todas las líneas de investigación. Agentes de la Guardia Civil estuvieron cerca de ocho horas buscando palmo a palmo algún indicio en la casa de la pareja de Dana que ayude a arrojar luz sobre la desaparición de la joven.

Perros especialistas en restos biológicos

A la casa también llegaron perros de la Unidad Canina de la Benemérita expertos en localizar restos biológicos. Los registros se hacían alrededor de la vivienda. Allí los vecinos señalaban la existencia de dos hogueras en las que se habrían quemado escombros, hierros, botellas... Según relatan algunas fuentes a Antena 3 , allí los agentes habrían tomado muestras.

Registros en la finca del padre

La casa de Sergio y Dana está junto al cementerio. Detrás hay una finca propiedad del padre de él, Estanislao Ruiz, en la que también se han realizado varios registros. El padre habría relatado al diario Sur que desde que llegó Dana dejó de tratarse con su hijo.

Búsqueda por aire

En el dispositivo desplegado también se busca a la joven de 31 años desde el aire con un helicóptero y hasta un drone. Buscan cualquier indicio que les lleva a coneguir alguna pista para conocer el paradero de Dana.