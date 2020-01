Todos contra Ayuso: la relación entre la contaminación y la mortalidad existe

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sembró la polémica este miércoles tras asegurar que "nadie ha muerto" por la contaminación en Madrid y ha señalado que no es "real" la alarma de salud pública, porque Madrid "está haciendo las cosas correctamente", en una entrevista a la Cadena ser. La política defendió que Madrid tiende hacia el grupo de ciudades "cada vez más verdes y limpias".

La confederación Ecologistas en Acción ha tachado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de "irresponsable" por sus declaraciones. Además, insistió en sus palabras son "gravísimas" y la Comunidad de Madrid "no puede estar en manos de personas tan irresponsables. Solo así se pueden entender las decisiones anti-Madrid Central de José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, a costa de la salud pública".

Los grupos parlamentarios de izquierda en la Asamblea de Madrid (PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos-IU) se han mostrado abochornados de la "ignorancia" de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha lamentado a través de Twitter que este asunto no se trata solo de una "ayusada más" sino que "rebasa la simple ignorancia para convertirse en un insulto". "Como presidenta de la región en la que mueren 14 personas al día por la contaminación, Ayuso sólo puede rectificar públicamente o dimitir", ha lanzado.

Por su parte, la portavoz de Unidas Podemos IU Madrid en Pie, Isa Serra, ha indicado que el pensamiento de Díaz Ayuso es "el más reaccionario sin complejos frente a los avances". "Insulta a miles de personas que mueren por contaminación. Ni tiene ni pretende tener respeto. Se jacta de despreciarlas", ha criticado. En esta línea, la portavoz de IU en Madrid, Sol Sánchez, ha ironizado con que "nadie ha muerto de contaminación y el PP no es una organización mafiosa y criminal".

Desde el PSOE, el titular de Sanidad en la Cámara regional, José Manuel Freire ha tildado de "terrible y patética la ignorancia y la frivolidad" de Ayuso. Su compañero Modesto Nolla ha pedido a la dirigente autonómica que se informe "antes de hablar", algo que debe a los madrileños para "ahorrarles tanto bochorno".

Terrible y patética la ignorancia y frivolidad de esta Sra es q Pta de la #ComunidadMadrid

Por último, el portavoz del PP, Alfonso Serrano, ha defendido "el primer ataque del año" contra la presidenta regional. "Les quedan más de 3 años por delante. Ánimo a los agitadores de la izquierda y sus altavoces mediáticos", les ha dicho.

Por su parte, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha defendido Isabel Díaz Ayuso, "no negó que hubiera problemas derivados de la contaminación", y ha pedido "no quedarse en una frase aislada" y examinar las palabras de Ayuso "en su contexto". El dirigente también le pidió a "la izquierda se tranquilizara", y que "no se coja una sola frase sino el contexto de todo lo que dijo de la lucha contra la contaminación". Su compañera "no negó en ningún momento que hubiera un problema contra la contaminación; esos que pretenden arrinconarla en el negacionismo le hacen un flaco favor a la causa de la sostenibilidad", ha precisado a continuación.