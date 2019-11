Tomás Guitarte, el hombre que puso a Teruel en el mapa político español

El recuento de votos de cada contienda electoral deja ganadores, perdedores y sorprendidos. Las elecciones del 10-N no fueron una excepción. El auge de Vox como tercera fuerza política, el hundimiento de Ciudadanos y la infrarrepresentación de Más País hizo temblar a las figuras políticas más reconocidas del país. Otros grupos asombraron al electorado con su exitosa irrupción en la política nacional. Este es el caso de Teruel Existe, la agrupación que lleva 20 años movilizando a su población de casi 140.000 habitantes para exigir a los políticos que cumplan sus promesas a la localidad y contagiar a otras partes de España su lucha para que no se les deje de lado por su tamaño. Finalmente, lo han conseguido. Su cabeza de lista, Tomás Guitarte, ha obtenido un escaño en el Congreso de los Diputados. En una entrevista con La Información explica no solo cómo ha puesto a Teruel en el mapa político, también cómo luchará para que se mantenga.

Los Turolenses a través de una Agrupación de Electores @TeruelExiste_ consiguen representación en el Congreso(1) y Senado(2). "La ciudadanía ha decidido tomar en sus manos el futuro de la Provincia porque la política tradicional no lo hacía". #YaTocaTeruel #YATETOCA pic.twitter.com/jmhMtzSIEo — Teruel Existe (@TeruelExiste_) November 11, 2019

Las dos prioridades del movimiento son “la repoblación y la lucha territorial”, pero Guitarte asegura ser consciente de que no podrá avanzar en ellas hasta que no se forme un gobierno: “Lo más importante ahora es facilitar la gobernabilidad para que se acabe este espectáculo de intereses partidistas. La vida normal sigue, los problemas están ahí sin resolver y hay que abordarlos cuanto antes”. El diputado electo entrará ahora en la dinámica política sin un grupo parlamentario, por lo que deberá buscar apoyos para desarrollar sus objetivos en la Cámara. Sin embargo, no se podrá mantenerse ajeno a las problemáticas nacionales. También tendrá que inmiscuirse en los asuntos del órgano y pronunciarse sobre situaciones complejas como la crisis institucional en Cataluña tras la sentencia del 'procés' y las propuestas de distintos partidos de aplicar el artículo 155 de la Constitución.

Preguntado por el papel que jugará en este tipo de conflictos, Guitarte declara que “habría que analizar las circunstancias y los argumentos de cada bando. Nuestro grupo es transversal. Personas de muy distintas ideologías forman parte de él y las aparcan cuando entran para focalizarse en Teruel. Las problemáticas ideológicas como esta son pocas. En cada legislatura hay 1, 2 o 3, según nuestros cálculos. Antes de valorar un posible apoyo o abstención tendríamos que ver primero si estas entran dentro del marco de la ley, el grado de consenso con que cuentan y si se corresponden con los ideales que apoyan nuestros electores”.

Teruel Existe no tiene experiencia moviéndose en el aparato institucional, pero su trabajo en el ámbito de lo público comenzó desde antes de la fundación del grupo, en 1999. Su camino no ha sido fácil. En parte porque decidieron constituirse como una agrupación de electores y no como un partido tradicional para concurrir en las elecciones del pasado domingo. Para Guitarte esta senda trae más dificultades porque “no te permite utilizar espacios públicos, no te invitan a debates ni te entrevistan en las radios y televisiones”. El político describió su campaña “de 20 años” como un “movimiento constante” que “eligió la vía más compleja por ser la que mejor representa a su movimiento social. Caminando por la localidad lograron recabar las firmas del 6,34% de la provincia, según el líder, cuando el requisito era del 1%: “Con ese apoyo presentamos la candidatura. Estábamos convencidos de que si cada uno de los que nos apoyaba sumaba a dos personas más tendríamos los números para lograr la candidatura. Pero, repito, lo importante no son estos ocho días, sino los últimos 20 años”. Fue una campaña de puerta a puerta con los recursos mínimos y el esfuerzo de muchos voluntarios.

“Lo más difícil ha sido comprobar cómo las personas se movilizaban- 50.000 en Valencia y Zaragoza y hasta 100.000 en Madrid con el apoyo de otras organizaciones- para pedir un servicio, una infraestructura, mejoras en la sanidad… y la respuesta de los que ostentan el poder era la ignorancia”. Guitarte asegura que el su impulso de su candidatura nace de la “impotencia” que surge “cuando ya hay suficientes protestas contra cosas que se consideran injustas y los políticos no aportan medidas para resolverlas. Lo que te están diciendo indirectamente es que mientras un problema no tenga representación en el Parlamento parece que no es un problema. Queda en un segundo término y no te hacen caso. No nos dejaron otra opción. Tuvimos que presentarnos ante la cruda realidad de que nuestro tremendo esfuerzo no daba ningún fruto”.

Por esto, la cabeza de lista de Teruel Existe asegura ha declarado que no se dejará distraer y trabajará para crear “una reivindicación global, un pacto de Estado por el equilibrio territorial y la repoblación”. Sus inquietudes nacen de que “ha habido un desarrollo muy distinto en unas áreas que fueron seleccionadas como sede de actividad económica y otras que han quedado alejadas de la misma y están sometidas a una situación de infradesarrollo. La cuestión está en intentar revertir esa situación”. En este marco, el político buscará compañeros en la Cámara. Guitarte sentenció que no perderá el tiempo para lograr que “se ejecuten esas infraestructuras que el estado prometió alguna vez, pero no culminó como el corredor cantábrico mediterráneo, una vía de tren con un diseño del siglo XIX, y las autovías que deberían estar en funcionamiento, como la 68, 40 y 25”.

Girauta expresa su optimismo hacia la próxima legislatura y afirma que se siente confiado de tener el apoyo de sus electores para gobernar: “Si nos hemos salido como la primera opción política en la provincia es porque llevamos 20 años de trabajo”. Para él, sus votantes no han visto nada nuevo en los ocho días de campaña y lo importante es el “movimiento social que se ha aupado como una forma más de reivindicación”. Ahora se enfrentará al desafío de llevar a cabo su agenda en un ambiente de total incertidumbre política y problemáticas nacionales –Cataluña, los presupuestos y la gobernabilidad- e internacionales, como el Brexit.