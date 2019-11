Quién es Tomás Guitarte, líder de Teruel Existe que ha entrado en el Congreso

Teruel Existe ha logrado un histórico escaño en el Congreso (y dos en el Senado) en las elecciones generales celebradas este domingo. Un resultado sin precedentes que vuelve a situar en el mapa no solo a la provincia de Teruel, sino también las recurrentes demandas de servicios y financiación que sufre la región desde hace años. Por eso, la tarea de Tomás Guitarte será realmente ardua, ya que no podrá contar con grupo propio (por no llegar su formación a los cinco diputados) para defender sus ideas.

Arquitecto de profesión, se postuló como cabeza de lista de Teruel Existe al Congreso de cara a las elecciones de este 10 de noviembre y ha logrado su escaño en las elecciones del 10N. De 48 años, se define como un "nómada" que divide su vida entre su Cutanda natal -un barrio de la villa de Calamocha-, Teruel y Valencia, donde se licenció como arquitecto, tal y como señala este perfil realizado por 'El Heraldo', en el que se explica que su "nomadismo" le llegó impuesto por su familia, que se trasladó a la capital levantina cuando él tenía 10 años.

Nacido en Cutanda, se licenció en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia donde, durante un breve período, ejerció la docencia. Allí empezó a compartir sus ideas sobre la distribución poblacional y los problemas de la España vacía y de la falta de servicios y financiación en su Teruel natal. Su irrupción en la escena pública se produjo en el año 2000, cuando impulsó la idea de que el AVE Madrid-Valencia -entonces todavía en proyecto- sufriera un ligero desvío que alargaría el viaje entre los dos extremos en cinco minutos.

A cambio, este ligero desvío permitiría incorporar a Teruel al trayecto y, por primera vez en su historia, situaría a la provincia en el mapa de los grandes proyectos del transporte. La idea lanzada por Guitarte no salió adelante ante la negativa de los gobiernos del PP y PSOE, aunque arrancó, como contrapartida, el compromiso de construir el corredor Cantábrico-Mediterráneo.

En 2014, fue el promotor del proyecto Jiloca Laqua, que pretendía aprovechar el pantano de Lechago con fines turísticos ante las dudas sobre su utilidad para el riego. La iniciativa, muy ambiciosa, no cuajó. Tomás Guitarte no es nuevo en política. Militó en la CHA y se presentó en varias ocasiones en sus listas, aunque sin ser elegido. Hace tres años rompió amarras y se desvinculó por completo de la formación nacionalista.