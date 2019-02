Torra insiste: asegura que la causa del procés acabará en Europa y que ganarán

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, ha calificado el juicio del procés que ha comenzado este martes en el Tribunal Supremo como "un acto de venganza" contra el pueblo catalán. En una rueda de prensa convocada en la sede de la Generalitat en Madrid ha exigido "el archivo de la causa" y la libertad inmediata de los doce líderes independentistas.

Además, el máximo dirigente del gobierno catalán ha anunciado que la causa "acabará en los tribunales europeos e internacionales, y la ganaremos". Seguidamente, en un comunicado leído en catalán, castellano e inglés, Torra ha advertido de "que lo tengan bien claro" aquellos que "en nombre de la unidad de España no pretenden hacer justicia sino convertirse en salvapatrias".

Mira también Torra se revuelve: llama rancio al PSOE y su pinza con el PP y les invita a ir a por él

Asimismo, Torra ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga "la valentía y el coraje que el momento exige" y que "vuelva a la mesa de diálogo" para lograr un acuerdo sobre Cataluña. A esa petición a Sánchez ha añadido a la comunidad internacional para facilitar el "diálogo" entre el gobierno catalán y el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

"Pido a Sánchez, que ha sido un hombre que ha hecho de la resistencia alguna cosa más que un valor y la ha acabado convirtiendo en una idea, que tenga la valentía y el coraje que el momento exige y escuche el clamor que viene de Cataluña. Es un imperativo ético en estos momentos", ha sentenciado.

Sobre la votación de los PGE

De hecho, ha reclamado que, en las "horas" que restan hasta la votación de las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales, Sánchez "rectifique" su posición para evitar que el independentismo tumbe las cuentas del Estado.

Por ello, le ha propuesto que acepte las "posiciones de mínimos" del soberanismo si quiere que PDeCAT y ERC retiren esas enmiendas a la totalidad: "Sánchez tiene la capacidad de alterar la votación si decide que quiere hablar de autodeterminación, si está dispuesto a acabar con la represión y las detenciones injustificadas y si se concreta la figura del relator. No queremos más hojas en blanco. No me parece nada extraordinario ni descabellado".

Por último, Torra ha solicitado la colaboración de los observadores internacionales y de las organizaciones en defensa de los Derechos Humanos ante lo que considera un "juicio farsa". "Hemos asistido a la primera jornada de un juicio que no debería de haberse producido. El hecho de ver a los consejeros y a los líderes sociales sentados en un juzgado penal es un ataque a la Democracia", ha sostenido.