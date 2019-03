Torra contraataca tras la denuncia de la Fiscalía y pone su querella contra la JEC

La respuesta no se ha hecho esperar. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado la querella que ha presentado contra él la Fiscalía Superior de Cataluña por presunta desobediencia al no retirar lazos amarillos, y ha concluido: "Queda claro que la represión no cesa. El Estado español es incapaz de tolerar la discrepancia política".

En un comunicado, la Generalitat ha anunciado que el propio presidente catalán ha formalizado este miércoles la querella que anunció la semana pasada contra la Junta Electoral Central (JEC) por las resoluciones en las que este órgano le instaba a retirar lazos amarillos de los edificios públicos.

La querella atribuye a todos los miembros de la JEC un presunto delito de prevaricación y Torra advierte de que, si el Tribunal Supremo la rechaza, la Generalitat "llevará el caso hasta donde haga falta si en el Reino de España no se quiere investigar los hechos".

La querella de la Fiscalía

La querella acusa a Torra de "desatender" el mandato cuando, "consciente y deliberadamente", decidió mantener simbología "partidista" en edificios públicos de la Generalitat, "aunque fuera de forma encubierta". En la querella recogida por Europa Press, el fiscal superior Francisco Bañeres pide, entre otras actuaciones, citar a declarar al presidente del Govern.

La Fiscalía General del Estado recibió el expediente de la JEC en el que expone y detalla el "incumplimiento consciente y reiterado" por parte de Torra de los acuerdos de la Junta de 11 y 18 de marzo de 2019, y después remitió a la Fiscalía catalana el informe del órgano supervisor.

Por su parte, la Fiscalía catalana acusa en su escrito de desoír la orden de la Junta Electoral Central de retirar los lazos amarillos y pancartas de apoyo a los políticos presos de los edificios de la Generalitat.