Torra espera que se le garantice la seguridad cuando vaya al juicio del procés

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha pedido este lunes al Gobierno que le garantice la seguridad cuando acuda mañana a la primera sesión del juicio del "procés" en el Tribunal Supremo, como hizo la Generalitat, ha dicho, con el Consejo de Ministros del pasado diciembre en Barcelona.

"Espero que se me garantice la seguridad igual que la garantizamos nosotros cuando se hizo el Consejo de Ministros en Barcelona" el 21 de diciembre, ha reflexionado este lunes en una entrevista de Catalunya Ràdio. Además, Torra ha indicado que, si hubiera una sentencia condenatoria del caso del "procés", prepararía una "respuesta democrática" desde el Parlament, sin prever que sea la convocatoria de unas nuevas elecciones catalanas.

El día después de la concentración por la unidad de España secundada por PP, Ciudadanos y Vox en la capital, el presidente catalán ha asegurado que "ir a Madrid con estas condiciones tiene su riesgo". Por eso ha subrayado que espera que esté "garantizada" su seguridad así como la Generalitat, a través de los Mossos d'Esquadra, lo hizo, ha indicado, durante la celebración del Consejo de Ministros celebrado en Barcelona el pasado 21 de diciembre.

Mira también Una mayoría de catalanes ve delito en el procés pero cree que Cataluña está rota

Respecto a la protesta de este domingo en Madrid, Torra considera que fue un fracaso que pone en duda una hipotética mayoría electoral de la derecha y ha agradecido a la ciudadanía "que no fue y no cayó en la trampa de una manifestación contra el diálogo". También ha preguntado al exprimer ministro francés y candidato a la Alcaldía de Barcelona, Manuel Valls, si comparte los cánticos a favor de su encarcelamiento: "La ciudadanía catalana tiene derecho a saber si el Valls, Cs y el PP me quieren en la cárcel".

Preguntado sobre cómo afronta el juicio al 1-O como presidente, ha esquivado "la trampa de hablar de la vía unilateral" y ha aseverado que obedecerá a lo que el Parlament decida si se dictan sentencias condenatorias. Ha insistido que para él el juicio del "procés" solo "puede acabar con la absolución" y que si no es así "la justicia española tendría un problema". Torra ha asegurado que en la causa que comenzará este martes "se juzga a los 2,3 millones que votaron 'sí' y 'no" el 1-O, y que es, por tanto, un juicio a la autodeterminación.

En el caso de condenas, el presidente catalán ha asegurado que va a pedir "al pueblo de Cataluña que reaccione conjuntamente". En este sentido, ha incidido que va a trasladar al Parlament una "respuesta democrática" a una sentencia condenatoria, que ha apuntado que no serían unas nuevas elecciones: "No me lo he planteado", ha dicho.

El miércoles "todo cambia"

En referencia a los contactos Gobierno-Generalitat, que el propio Gobierno rompió el pasado viernes, el presidente catalán ha asegurado que el diálogo avanzaba hasta que el pasado miércoles "todo cambia: aparece la figura del relator que saca Miquel Iceta (PSC) y la ministra Calvo hace esa rueda de prensa y todo se va al garete". "Aparecen en el imaginario del PSOE dos pinzas: la de la derecha y la del PSOE rancio en el que aparecen Felipe González, Alfonso Guerra, Josep Borrell, etcétera", que llevan al Gobierno a suspender negociaciones.

Pero ha subrayado que, "ante el fracaso de la ultraderecha y de la pinza del viejo y rancio PSOE, el presidente Sánchez tiene que tener el valor de romper con todo eso y escuchar el clamor de la democracia y la libertad e los pueblos".

Ha explicado que habló con Sánchez por teléfono a raíz del accidente de tren en Castellgalí (Barcelona) el viernes pero que no ha habido más intercambios con el Gobierno: "Desde que la vicepresidenta nos deseó suerte que no han querido contactar con nosotros".