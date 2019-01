Torrent: "Moncloa sabe que esto solo se va a solucionar con un referéndum"

Roger Torrent, el presidente del Parlament, ha vuelto a incidir este miércoles en la necesidad de votar para solucionar el conflicto catalán y ha asegurado que desde el Gobierno también son conscientes de esta situación: "En Cataluña y también en Moncloa se sabe que esto se va a solucionar con un referéndum". Para Torrent hay una clara mayoría de catalanes, incluso "votantes del PP y Ciudadanos" que apuestan por las urnas para acabar con "la situación de represión".

En ese sentido, afirma que desde el pasado 1 de octubre se han alcanzado "grandes consensos hacia el fin de la represión, por una solución democrática y alrededor de unos valores para superar el régimen del 78". En palabras de Torrent, en Cataluña hay una mayoría, "alrededor del 80%", que constituye la "unidad estratégica a la que nosotros apelamos".

Para el presidente del Parlament, "es evidente que hay una colisión entre sentimiento de unidad del Estado y los principios democráticos" y esto, según ha dicho, ha llevado al Estado a hacer todo "para mantener la unidad" y se ha cuestionado "¿hasta dónde está dispuesto a llegar el Estado?" para evitar el independentismo. Por otra parte, como respuesta a la vía unilateral, Torrent ha asegurado que desde Esquerra se apuesta por el "diálogo y la negociación"

Respecto al panorama político nacional tras la irrupción de Vox en Andalucía y su presumible entrada, según las encuestas, en el Parlamento, asegura que "el avance de la extrema derecha es un problema para el conjunto del estado español, no solo para los independentistas". Por ello, para Torrent, la propuesta de Sánchez de que lo viene es peor es insuficiente, "me preocuparía si lo único que hay encima de la mesa es el miedo a un tripartito de derechas" y le ha pedido al Gobierno "valentía con las propuestas de futuro".

Preguntado sobre si al soberanismo le conviene que gobierne un partido con una posición más dura respecto al conflicto catalán, el presidente del Parlament defiende que nunca han sido partidarios de "cuanto peor mejor" y por ello votaron a favor de la moción de censura. Sin embargo, ha indicado que ahora hay una nueva fase y el Gobierno debe plantear "de qué va la legislatura", "si van a seguir judicializando la política o si va a hacer política".

De la respuesta a esa pregunta dependerá la posición de Esquerra Republicana respecto a los presuestos. Así, Torrent ha establecido dos condiciones para apoyarlos, "en la línea antirepresiva y unos presupuestos sociales", de lo contrario presentarán una enmienda a la totalidad.

"Exilio y prisión, dos caras de una misma moneda"

El presidente del Parlament no ha querido pronunciarse sobre la decisión del expresident Carles Puigdemont de recurrir al Tribunal Constitucional la decisión de la Mesa del Parlament por no dejarle ejercer el voto delegado. Torrent ha indicado que es una decisión que respeta pero "no se me puede pedir que me aparte de los acuerdos del Parlament".

También se ha referido a la situación de Oriol Junqueras, quien está "más fuerte y más determinado en defender su posición política". El exvicepresidente catalán ha asegurado, este miércoles en una entrevista en Le Figaro, que él tuvo la posibilidad de huir pero decidió no hacerlo, en referencia a la decisión de Puigdemont y otros polítcos catalanes que salieron del país antes de ser juzgados. Sin embargo, para Torrent, "el exilio (como consideran que están los políticos que huyeron del país) y la prisión son dos caras de una misma moneda, la represión".

Además, en referencia a la decisión del Supremo de no conceder la libertad a los exconsellers en prisión por el riesgo de fuga, Torrent ha defendido que la justicia debe ser individual y no colectiva. "La justicia si es justa se aplica caso por caso, debe responder a la situación de cada uno de los procesados", ha asegurado.