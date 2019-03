Trapero contra De los Cobos: los Mossos cumplieron y cerraron colegios en el 1-O

El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluis Trapero ha sacado pecho durante su declaración como testigo en el juicio que acoge el Tribunal Supremo del operativo policial diseñado para la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre afirmando que acataron las órdenes interpuestas por el Ministerio Fiscal en todo lo que respecta al plan de actuación de ese día así como de la inclusión en la operación del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, a quien se le encargó la coordinación del dispositivo. No obstante, ha reconocido que a lo mejor no estuvo "de lo más acertado" en lo que respecta a cómo encajó este cambio en el dispositivo.

Sobre este asunto, Trapero -que ha acudido a la citación acompañado de su abogada en tanto está procesado en la causa que se sigue por estos hechos en la Audiencia Nacional- ha detallado que trasladó al fiscal su descontento acerca de la encomienda a De los Cobos y le dijo que no creía que fuera la mejor solución. No obstante, ha contraatacado al coronel negando pasividad en el cuerpo policial autonómico y asegurando que participaron en las reuniones celebradas las semanas antes del 1-O, hicieron caso de las consideraciones y nadie les reprochó nada al respecto.

Trapero ha defendido igualmente el dispositivo policial que se puso en marcha con motivo del asedio a la Consejería de Economía los días 20 y 21 de septiembre de 2017 y que conllevó la salida de la secretaria judicial y el resto de la comitiva por el tejado de los edificios. El motivo de que se actuara de esta forma fue que ya no existía el cordón policial que se instaló sobre las 22.00 horas y que había recibido una llamada del titular del Juzgado de Instrucción 13 de Barcelona, el magistrado fallecido Juan Antonio Ramírez Sunyer, instándole a que garantizara la evacuación de la comitiva.

La razón por la que optaron por esta vía de seguridad, según ha explicado en calidad de testigo, fue evitar que a la comitiva le alcanzara el lanzamiento de alguna botella de agua u otro objeto y a la par acatar las órdenes del magistrado. Cuando éste le llamó pasadas las 23.00 horas, el cuerpo policial autonómico no tenía constancia de que la salida fuera a ser inminente. "Tenemos informaciones que pueden ser contradictorias de que la diligencia se estaba alargando" ha explicado Trapero.

Sin embargo, las llamadas telefónicas no se produjeron únicamente con el instructor de la causa que se sigue en los juzgados catalanes. Trapero ha detallado que también se puso en contacto con el exconseller de Interior Joaquim Forn quien le trasladó que el entonces líder de ANC, Jordi Sànchez, le llamaría para mediar en el asunto en tanto la convocatoria de concentración partió de esta entidad soberanista junto con Òmnium. Trapero le pidió que establecieran un cordón voluntario hasta que se fijase el policial. Con todo, no fue hasta la llamada a media tarde del presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, en la que le mostró su preocupación por el incremento de la tensión, cuando Trapero decidió implicarse "personalmente".

"Es un compromiso y me implico personalmente"

"Para mi es un compromiso y me implico personalmente más allá de lo que me hubiera implicado en otra operación", ha dicho el exjefe de la policía autonómica al tiempo que ha apuntado que no solo hubo comunicación judicial sino que estuvieron en contacto continuo con la Guardia Civil. En lo que respecta al operativo de salida de la comitiva judicial, Trapero ha insistido en que si optaron por evacuarles por el tejado fue porque consideraron que era "segura" y que el contacto directo con la secretaria judicial que estaba en el interior de los edificios no lo establecieron ellos sino un mediador de la Guardia Civil.