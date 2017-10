Trapero queda en libertad pero deberá entregar su pasaporte

Josep Lluís Trapero, Mayor de los Mossos d'Esquadra, no irá a prisión como reclamaba la fiscalía. La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha ordenado la retirada de su pasaporte por la supuesta inacción del cuerpo policial catalán durante el registro de la Consejería catalana de Economía el 20 de septiembre. Los guardias civiles que ejecutaron esa diligencia y la secretaria del juzgado permanecieron encerrados durante 18 horas en el edificio asediados por 40.000 manifestantes. Los agentes del instituto armado aseguraron que pidieron auxilio a los Mossos aunque solo recibieron evasivas. Al final, fue el juez que ordenó el registro el que llamó a Trapero para exigir que sacara a los guardias de allí. La juez le imputa un delito de sedición castigado hasta con 15 años de cárcel.



La decisión llega después de que Lamela acordara la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España para la intendente que estaba a cargo del dispositivo de los Mossos en la consejería, Teresa Laplana. La fiscalía de la Audiencia Nacional había pedido para ella prisión eludible con fianza de 40.000 euros, medida que al final ha sido rechazada por la juez.

Tras prestar declaración durante casi dos horas, se ha celebrado la vistilla en la que las partes solicitan medidas cautelares. El fiscal ha solicitado prisión incondicional contra Trapero y la juez lo ha citado de nuevo a las seis de la tarde para comunicarle su decisión. Tras conocerse el acuerdo, prestarán declaración los líderes de Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez, y Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos promotores de la protesta ante la consejería y de las movilizaciones populares posteriores.



Trapero, Laplana, Sànchez y Cuixart ya declararon en la Audiencia Nacional el pasado 7 de octubre, pero en aquella ocasión, el Ministerio Público no reclamó ninguna medida cautelar contra ellos al considerar que antes debían instruirse de un nuevo atestado sobre los hechos del 20 de septiembre y el referéndum ilegal del 1-0. En ese nuevo informe se aseguraba que el Mayor de los Mossos dio órdenes a sus subordinados para que protegieran a los organizadores de la consulta y no cerraran los colegios, como había ordenado la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Mercedes Armas.



Durante los disturbios del pasado 20 de octubre, unas 40.000 personas, según la Guardia Urbana de Barcelona rodearon el edificio de la consejería con la intención de no dejar salir a los agentes. Durante la concentración, los manifestantes destrozaron varios vehículos de la Guardia Civil. Según la denuncia, los líderes de ANC y Òmnium fueron los que alentaron la protesta y llamaron a la movilización permanente. Los agentes salieron escoltados por los Mossos de madrugada mientras que la secretaria judicial tuvo que hacerlo a través de la azotea del edificio pasando a un teatro adyacente, del que consiguió salir entre los asistentes a la función que se representaba.