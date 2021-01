Los trenes y aviones vuelven a salir de Madrid tras el colapso por el temporal

Los trenes y aviones volverán a salir de Madrid tras el parón obligado por los efectos provocados por el temporal 'Filomena'. Los servicios ferroviarios retomarán su actividad este domingo desde las 14.00, después de que fueran suspendidos este viernes, mientras que el aeropuerto Barajas-Adolfo Suárez operará de forma gradual.

La primera circulación de trenes saldrá de la estación de Chamartín a las 14.10 horas y el primer AVE que saldrá será a las 15.40 horas con destino a Valencia. Así lo ha anunciado este domingo el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en la rueda de prensa posterior a la reunión de seguimiento de los efectos provocados por el temporal, presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Somos optimistas para la recuperación de los Cercanías", ha apuntado Ábalos, destacando que las líneas de alta velocidad están previstas que se recuperen "progresivamente" en las próximas horas si la climatología lo permite. De las líneas de alta velocidad, todas se encuentran despejadas, salvo unos 200 kilómetros, la mayoría de ellas en la provincia de Zaragoza, en la que más nieve ha caído en las últimas horas.

En cuanto al aeropuerto madrileño de Barajas comenzará a operar a lo largo de esta tarde, después de que se haya conseguido despejar de nieve dos de sus pistas, aunque las operaciones se iniciarán de una manera "muy gradual".

Ábalos ha explicado que, por el momento, regresarán a sus bases los aviones que fueron desviados este viernes y el sábado por la tormenta de nieve, y luego el resto de operaciones de una forma progresiva. No obstante, el titular de Transportes, ha pedido a los usuarios que se informen antes de los vuelos programados y que consulten con su aerolínea.

Aena está coordinando con las aerolíneas el listado de las posibles salidas este domingo. No obstante, Aena ha informado de que no habrá salidas desde las terminales 1-2-3 y solo podrán operar aquellas aerolíneas que tengan la aeronave ya en el aeropuerto. Por el momento, no se producirán llegadas.

Esta madrugada aterrizará el vuelo con dosis de la vacuna

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha señalado que, aunque el aeropuerto "más preocupante" tras las intensas nevadas provocadas por 'Filomena' es el de Madrid-Barajas, está previsto que en la madrugada del lunes pueda aterrizar un vuelo con las dosis de estas semana de la vacuna de Pfizer contra la Covid-19.

"Tomamos las medidas precisas para su distribución en los centros sanitarios correspondientes y garantizar el depósito de las vacunas", ha asegurado Grande-Marlaska en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) del sistema nacional de Protección Civil, que ha estado presidida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Durante su intervención, Marlaska ha explicado que los ministerios de Interior y Sanidad mantienen este domingo un contacto "permanente" para asegurar el traslado a España de la vacuna de Pfizer, su adecuado almacenaje y distribución.