El Constitucional admite el recurso del PP y rechaza apartar a dos magistrados. 

El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso del Partido Popular contra las dos enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada de los candidatos al TC, que debe nombrar el Consejo General del Poder Judicial. Ha acordado además rechazar las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos de sus magistrados. El pleno del Constitucional se adentra ahora en el debate sobre la petición del PP de suspender de forma urgente la tramitación de las dos enmiendas en el Senado.

Inmediatamente después, se han admitido también las personaciones reclamadas por UP y PSOE en sendos escritos. Y, posteriormente, los magistrados han resuelto -también por una mayoría de 6 a 5- no aceptar las recusaciones lanzadas por ambos partidos contra dos magistrados, esgrimiendo una cuestión técnica: que la relación jurídico-procesal aún no está constituida.

Las mismas fuentes apuntan que tras ello los magistrados se adentran ahora en el debate sobre las medidas cautelarísimas solicitadas por el Partido Popular en su recurso, con las que pide paralizar la tramitación parlamentaria de ambas enmiendas, que se encuentran ya en el Senado, después de que el pasado jueves quedaran aprobadas en el Congreso de los Diputados, junto a la proposición de ley para derogar la sedición en la que se incluyen. Si el TC accede a estas medidas cautelarísimas, será una situación inédita, ya que en sus más de 40 años de historia la corte de garantías nunca ha frenado un debate en las Cortes Generales.

Intenso debate

Estas primeras decisiones llegan tras más de cinco horas de debate en un Pleno extraordinario de gran intensidad donde el principal escollo ha sido la recusación lanzada inicialmente por UP contra González-Trevijano y Narváez al considerar que tienen "interés directo" en paralizar esta reforma porque serían reemplazados por los candidatos nominados por el Gobierno si sale adelante la modificación planteada. A la recusación 'morada' se sumó posteriormente el PSOE, en uno de los casi veinte escritos que los partidos políticos -incluidos PP y Vox- han presentado desde el pasado viernes a raíz de la impugnación formulada por los 'populares'.

Cabe recordar que el Pleno del TC ya se reunió con carácter urgente el pasado jueves, pero entonces González-Trevijano accedió a aplazarlo a este lunes después de que los cinco magistrados progresistas amenazaran con irse, si no se les daba más tiempo estudiar un asunto de gran "complejidad" y "relevancia" que habían conocido apenas 24 horas antes. De haberse marchado, habrían impedido el 'quorum' de al menos 8 magistrados que se exige para que el Pleno quede constituido.

Unidas Podemos lo ve como una "mala señal"

Por su parte, Unidas Podemos ha calificado de "muy mala señal" la admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso del PP para paralizar la reforma que se tramita en las Cortes Generales para desbloquear su renovación, dado que "todo indica que el ala derecha" del organismo "tiene intención de proseguir con su golpe a la democracia parlamentaria".

Así lo han indicado fuentes de la formación morada tras conocer que, además de evaluar el recurso contra las dos enmiendas que modifica el sistema de elección, rechaza también las recusaciones de Unidas Podemos y PSOE contra dos magistrados: el presidente del tribunal de garantías, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez. Una decisión que, según fuentes jurídicas, se han adoptado por seis votos (los de la mayoría conservadora) frente a cinco (los de la minoría progresista).

Desde Podemos han recalcado que si finalmente un TC "constitucionalmente caducado" se atreve "por primera vez en 40 años" de democracia se atreve a intervenir en el "proceso de producción de leyes del legislativo, se "estaría cruzando una línea roja de gravísimas consecuencias". Esta mañana la coportavoz de Podemos, Alejandra Jacinto, ha demandado al Constitucional que no actúe de forma "antidemocrática" y finalmente no suspenda cautelarmente la reforma. No obstante, ha desgranado que si finalmente resuelve en ese sentido, las Cortes Generales tienen argumentos jurídicos suficientes para no atender esa paralización.

También ha denunciado que este conflicto revela un "golpe blando" a la democracia que podría perpetrar el "aparato de la derecha judicial". Jacinto ha desgranado que se trata de una vulneración de la separación de poderes y cruzar una "línea roja" que amenazaría las bases del sistema democrático.