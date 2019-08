Un tribunal de Lazio permite al buque 'Open Arms' entrar en aguas italianas

La Justicia italiana ha cancelado la prohibición firmada por el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, que impedía a la ONG española Open Arms entrar en aguas territoriales del país porque considera que el barco "se encuentra en una situación de evidente dificultad" y las personas a bordo necesitan recibir asistencia urgente.

El Tribunal Administrativo Regional (TAR) del Lacio, en un fallo al que ha tenido acceso EFE, explica que "la situación de gravedad y urgencia excepcionales" justifica que se permita desde este momento su entrada barco en aguas territoriales italianas "para que las personas rescatadas que lo necesiten reciban asistencia médica".

De esta manera, el buque puede entrar en aguas italianas sin la amenaza de ser retenido ni de pagar multas millonarias. La ONG lleva desde el pasado 1 de agosto en aguas internacionales esperando la autorización para atracar en algún puerto seguro de Europa.

Así lo ha anunciado este miércoles en Madrid el fundador de la ONG catalana, Óscar Camps, tras reunirse con el embajador alemán, a quien ha pedido que medie con el Gobierno español para encontrar una solución permanente a los rescates en el Mediterráneo.

Camps también ha avanzado que pedirá la evacuación inmediata "por motivos médicos" de los 147 inmigrantes que aún permanecen abordo del buque, aunque no lo hará "sin obtener antes la autorización previa de las autoridades italianas o maltesas, los países en los que se encuentran los puertos seguros más cercanos".

"Buscamos la legalidad absoluta", ha resaltado Camps, quien ha anunciado que ante el empeoramiento de las condiciones meteorológicas van a buscar ya abrigo en la isla italiana de Lampedusa.

Salvini se niega a acatarlo

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, ha asegurado este miércoles que no acatará la decisión. "En las próximas horas firmaré mi no, porque yo no soy cómplice de los traficantes de personas", ha reaccionado, en declaraciones retransmitidas en su perfil de Facebook, cuestionando por qué "un barco español, de una ONG española, en aguas maltesas, presenta un recurso en un tribunal italiano".

En opinión del también viceprimer ministro, este hecho junto a la presencia también en el Mediterráneo del barco 'Ocean Viking' de SOS Mediterranée y Médicos Sin Fronteras (MSF), con más de 350 migrantes y refugiados rescatados a bordo, demuestra que "hay un plan para dar marcha atrás, volver a abrir los puertos italianos y convertir a Italia en el campo de refugiados de Europa".

"Yo no me rindo y resisto ante esta vergüenza", ha recalcado el líder de la Liga, que ha aprovechado a lanzar un mensaje de advertencia a sus rivales políticos, ahora que el país parece encaminarse a elecciones anticipadas forzadas por el propio Salvini.

"Estaremos atentos en los próximos días para que no se cree a Roma una alianza contra natura" entre el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas (M5S), su hasta ahora socio de coalición, "para reabrir los puertos italianos".

"Intentaremos oponernos con todas las energías que tengamos para que a Italia lleguen las personas de bien pero se pueda enviar de vuelta a sus casas a los muchos delincuentes que la izquierda ha hecho llegar en los últimos años", ha zanjado.