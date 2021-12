El TSJM tumba la querella de Villarejo contra los fiscales Stampa y Serrano

La Sala de lo Civil y Penal de Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha desestimado la querella presentada por el comisario jubilado José Manuel Villarejo contra el exfiscal del 'caso Tándem' Ignacio Stampa y el actual fiscal de la investigación Miguel Serrano "ante la total inexistencia de indicios de infracción penal". La decisión de los magistrados se ha dado a conocer este miércoles, mientras el fiscal Serrano y el propio comisario se enfrentan en la séptima sesión del juicio por las piezas 'Iron', 'Land' y 'Pintor', por las que Villarejo podría ser condenado a 109 años de prisión.

En el auto, recogido por Europa Press, la Sala ha asegurado que "las revelaciones" que relata la querella del ex alto mando de la Policía "no permiten imputar indiciariamente a los fiscales" ningún delito. Villarejo les atribuía presuntas amenazas y coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, falsedad documental y prevaricación administrativa. Los magistrados han subrayado que "las llamadas evidencias" que aporta el exagente "no son tales" y han reprochado que se pretenda trasladar a la Sala "una suerte de investigación" que ha calificado de "prospectiva".

En guerra contra los fiscales

"La Sala aprecia que, en realidad, la querella trata de criminalizar, en buena medida prematuramente, la actuación profesional de dos fiscales respecto de actuaciones penales en curso, sobre extremos pendientes todavía de una decisión final", han señalado los tres jueces que firman el auto.

Asimismo, han insistido en que las veces en las que el comisario le atribuye a los fiscales decisiones presuntamente delictivas, éstas no han sido adoptadas por ellos sino por el órgano jurisdiccional correspondiente, es decir, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, a cargo de las pesquisas del 'caso Villarejo'. Además, los magistrados han indicado que en otras ocasiones parte de las actuaciones que Villarejo atribuye en su querella tanto a Stampa como a Serrano "no presentan caracteres de delito".

Los argumentos de Villarejo

El comisario jubilado responsabilizaba a ambos fiscales, entre otras cosas, de "haber querido aceptar inicialmente una denuncia anónima" y de "haber aceptado la denuncia presentada por un agente del CNI" (Centro Nacional de Inteligencia) con datos que se habrían "obtenido ilegalmente". También les acusaba de ordenar su detención y la de otros acusados sin autorización del juez instructor. Y les reprochaba que no persiguieran ni investigaran el origen de presuntas filtraciones que se han hecho a los medios de comunicación sobre el contenido del 'caso Tándem'.

En la lista de hechos que recoge la querella, Villarejo señalaba los fiscales por "haber ocultado y/o eliminado, y manipulado pruebas trascendentes bajo el eufemismo de expurgar lo que no era procedente". Y, además, les acusaba de haberle mantenido "un excesivo tiempo en prisión preventiva con la excusa de riesgo de fuga" y de haber fomentado "el saqueo indiscriminado de sus bienes".