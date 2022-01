Tudanca admite el "error" de Garzón pero carga contra algunas macrogranjas.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y candidato a presidir la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, ha asegurado hoy que el ministro de Consumo, Alberto Garzón, "se ha equivocado" al afirmar que se maltrata a los animales en las macrogranjas de España, pero ha justificado en parte sus declaraciones al cargar contra algunas macrogranjas y parques eólicos, de los que ha dicho que son más fáciles de abrir que un consultorio médico en Castilla y León. Así lo ha afirmado a su llegada a la primera reunión del año del Comité Federal, en la que el PSOE le va a ratificar como candidato a la Junta. Al ser preguntado por las declaraciones del titular de Consumo a The Guardian, en las que afirma que es peor la carne de macrogranja que la de ganadería extensiva y que en España se maltrata a los animales, Tudanca ha calificado de "inoportunas e inconvenientes estas palabras".

Ha argumentado, en este sentido, que "no se pueden sembrar dudas generalizando sobre un sector que es muy importante" y ha querido "poner en valor" el sector del campo, el sector de la ganadería en CyL y en toda España. Pero dicho esto, ha cargado contra el PP acusándole de "hipocresía" por no haber hecho "nada por el campo en CyL" y no haber apoyado la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, ha criticado al Gobierno de la Junta por que cree que "sí hay algún problema con los proyectos de macrogranjas" en la Ribera del Duero. Sino, ha dicho, "que le pregunten por ejemplo a los bodegueros o viticultores que se han enfrentado a estos proyectos" o en la montaña palentina.

Sobre si Garzón debe dimitir: "Que dimita Mañueco"

En su opinión, "no puede ser que en CyL sea más fácil abrir un proyecto de una macrogranja o un macroparque eólico, que sí perjudica el desarrollo de nuestra tierra, que abrir un consultorio médico".

Al ser preguntado si cree que Alberto Garzón debe dimitir, ha dicho que "puestos a dimitir" debería hacerlo Mañueco, el presidente de la Junta de CyL por hacer "algo más grave contra los productores" como es no haber apoyado la Ley de la Cadena Alimentaria. "El señor Garzón se ha equivocado y el PP es hipócrita", ha sentenciado. Para Tudanda, este es un año que empieza de forma excepcional en CyL, con una convocatoria electoral el próximo 13 de febrero que, en su opinión, no es más que el fruto de la "desesperación del señor Mañueco por cubrir las huellas de las tramas de corrupción que allí tienen y también en el interés que tiene el PP de meternos en su guerra orgánica".

Acusa al PP de querer meter a los ciudadanos en su guerra orgánica

Al final, ha añadido, lo que está haciendo el PP es jugar con los castellanos y los leoneses en la "guerra orgánica que tienen entre la señora Ayuso y el señor Casado". No obstante, ha señalado que los socialistas se toman esto como una "magnífica oportunidad, también para consolidar el cambio que votaron los castellano leoneses en 2019". Según Tudanda, el PSOE afronta con optimismo y todas las garantías las elecciones del 13 de febrero por una cuestión de "decencia", de garantía para los servicios públicos, la reindustrialización y la creación de empleo.

En este sentido, ha señalado que los comicios regionales son una oportunidad para demostrar que el cambio es el que necesita Castilla y León es posible y ha precisado que quieren hablar de los problemas y también de las soluciones que necesitan para hacer frente al reto demográfico, recuperar la sanidad y la educación pública y para que sea una tierra que no expulse a generaciones y generaciones de jóvenes. Esto último, ha remachado, "es lo que ha hecho la derecha durante los últimos 35 años".