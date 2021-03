El turismo asume las restricciones para la Semana Santa y se aferra al verano

"La clave está en salvar el verano". Carlos Garrido, presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes (CEAV), es tajante. Hace meses que el sector turístico tiene que lidiar con la incertidumbre, explica, y ahora las cancelaciones de Semana Santa han roto otra vez sus previsiones. Aún así, sigue confiando en la reactivación. La noticia de la apertura de Alemania concede oxígeno a un sector que ve cómo los escenarios esperados se desvanecen entre repuntes de contagios. Por eso Garrido habla del paso atrás de Merkel y no de la Semana Santa. "Creemos que si se mantiene la apertura se puede hacer una buena campaña, confiamos en la ocupación en verano y que se acelere la campaña de vacunación en abril y mayo", asegura a La Información.

Así, el principal motor económico de España planea la campaña de verano aferrándose a dos pronósticos clave: la desescalada y la campaña de vacunación. Dos pilares que se apoyan en el horizonte que augura Sanidad para la reactivación de un sector que supuso el 12,4% del PIB en 2019, con la llegada de 83,7 millones de turistas y la generación de 2,72 millones de empleos. Así lo aseguró ayer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, en el acto de apertura del I Foro de Turismo organizado por la misa CEOE en Madrid: "Hay tres temas a tratar hoy. La vacuna, la vacuna y la vacuna", sentenció.

En el acto de la CEOE también participó CEAV con Garrido de representante. En su aportación incidió en la necesidad de una desescalada "coordinada y ordenada", paralelamente a la campaña de vacunación. Además, lo más urgente, advertía, para garantizar futuros viajes es "acabar con el desorden" con una normativa clara porque es un "problema común", europeo, nacional y regional. Desde CEAV, aseguran que las agencias turísticas están preparadas para adaptarse a los requisitos que haga falta, pero que es necesario establecer unos criterios para poder informar a los clientes "cuándo pueden viajar, cómo y dónde".

En el mismo evento, Sergio Fernández, director de Aeropuertos, Pasajeros, Cargo y Seguridad IATA EUROPE, suscribía lo que reclama Garrido explicando ante representantes del sector que "todos los ingredientes están, lo que falta es la receta. Falta el plan de gobierno de cuándo va a abrir y en base a qué indicadores". Revelaba que existe una demanda latente que conviene dar salida mediante planes que generen expectativas. Así, el sector se reactivaría con el movimiento de reservas de servicios turísticos. Puso el ejemplo de Reino Unido: "Cuando ha anunciado su plan ha echo que la demanda se reactive". Demostraba también la demanda creciente: "En nuestras encuestas queda registrado que el 60% de los viajeros quieren viajar en los próximos dos meses si la situación sanitaria está controlada".

Mientras tanto, el crecimiento económico nacional avanza a duras penas. El Banco de España actualizó hace dos días su previsión, estableciendo el escenario medio en un aumento del PIB al 6%, ocho puntos por debajo de las estimaciones de diciembre. Un dato que, según analistas consultados por La Información, no es optimista y depende de la campaña de vacunación. Explican que la inmunidad, junto con la llegada de la "luz ultravioleta generará una restricción natural", y que por eso conviene hacer hincapié en acelerar el ritmo de vacunación más allá de las restricciones. Desde el sector turístico, Garrido vaticina que la caída del PIB coincide con el varapalo del turismo. Apunta: "Para España, restablecer el turismo es restablecer la economía".

A medida que se cocina, a fuego lento, una hoja de ruta viable para el turismo, las empresas turísticas intentan coger la sartén por el mango. En CEAV quieren que las agencias de turismo puedan ofrecer servicios viables en verano. Un "viaje seguro" que permita a los clientes tener flexibilidad para cancelar en el último momento. Como explica Garrido, ya trabajan para que los viajes estén cubiertos, preparando seguros, PCRs, con información sobre el destino y ofreciendo chequeos en el hotel. "Eso es lo que podemos implementar, ofrecer productos de flexibilidad", argumenta.

Los científicos advierten: "Menos restricciones más casos"

El epidemiólogo, Álvaro Goñi, especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública, explica que la relajación de medidas está directamente relacionada con la llegada de turistas, y que, aunque no es la única causa del repunte, sí puede ser un agravante. "Al final la transmisión aérea de la Covid-19 es un factor determinante en las aglomeraciones, sobre todo los contactos en espacios cerrados, lo que provoca un aumento de muertes y una mayor probabilidad de variantes del virus", explica, y detalla: "Es una pescadilla que se muerde la cola".

Aclara que no está en contra de la hostelería, que un factor más, pero que indudablemente, a través del turismo se da un fenómeno de movilidad. Recuerda que en Navidades hubo un aumento de incidencia y efectos adversos en algunas regiones donde antes no se habían dado tantos contagios, como en Extremadura. Por eso, ante un panorama europeo donde que no supera los repuntes y las oleadas del virus, Goñi cree imprudente pensar que "el turista no transmita la Covid como lo podría hacer un residente local". Es inverosímil, opina, por el aumento de la incidencia, pensar en "viajes seguros". Al menos por ahora.