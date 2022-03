Los últimos soldados del Ifni-Sáhara y cómo Sánchez los despacha con 1.000€

Dionisio Pedro Agúndez Mogollón fue uno de los jóvenes a los que les tocó hacer la mili (antiguo servicio militar obligatorio) en Sidi Ifni. Era el menor de seis hermanos, fruto de un matrimonio humilde de campesinos del cacereño municipio de Malpartida. Apenas tenía 20 años cuando lo enviaron a cumplir el servicio militar en esta zona, que en los años 50 del siglo pasado era colonia española y que desde hace ya 53 años pertenece al Reino de Marruecos. Sin haber salido nunca de su pueblo, este viaje a África le supuso a Dionisio, al igual que a muchos otros jóvenes españoles, una experiencia aterradora y violenta para la que un muchacho de su juventud quizás no estuviera preparado. La dificultad para comunicarse no ayudaba en una época en la que 'la caldera marroquí' empezaba a hervir para hacerse con núcleos poblacionales que históricamente consideraban propios.

Dionisio murió hace ocho años, pero su viuda, Ana Chaves, rescata los recuerdos de su difunto esposo en el testimonio que relata por teléfono a La Información: "Siempre que hablaba de Sidi Ifni decía que la cosa estaba muy muy muy mal allí", no para de repetir la mujer, que a pesar de su avanzada edad, domina con una grata facilidad su memoria. Su marido contaba que muchos compañeros suyos perdieron la vida durante esos 'meses negros' de la historia reciente española: "Era una época muy mala, lo pasó muy mal, y su madre... imagínate. Todos los días lloraba porque podía perder a su hijo", narra Ana sin ocultar su emoción. Asegura que no habían recibido ni una comunicación ni ninguna cantidad de dinero hasta este año: "Nos llegó una carta de agradecimiento y una partida de 1.000 euros". Dionisio, que tras regresar de África entró en la Guardia Civil, tenía a una persona "habilitada" en el cuartel, que fue quien se ocupo de todos los trámites burocráticos para solicitar la ayuda: "Menos mal, porque nosotros no teníamos hijos y era mucho papeleo que yo no sabía hacer".

Documento militar de Luis Ruiz Gutiérrez. Foto cedida por Luis Ruiz Gutiérrez a La Información

Las relaciones bilaterales entre España y Marruecos suelen ser, en ocasiones, tensas. Para muestra, unos botones: en la primavera de 2019, el Gobierno de España dio cobertura sanitaria al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali; poco después, el país africano envió oleadas de inmigrantes a cruzar la frontera con Ceuta. Por último, el pasado viernes se hizo pública la ya polémica carta de Pedro Sánchez al rey Mohamed VI, que ha incendiado el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos. Según Rabat, la misiva sostiene que el plan de autonomía para el Sáhara Occidental planteado por Marruecos en el año 2007 constituye "la base más seria y realista" para lograr una solución a este conflicto.

El choque militar de Sidi Ifni, el último conflicto armado entre ambos países por el control de esa zona del Sáhara Occidental, dio comienzo en el mes de noviembre de 1957, dando lugar a un enfrentamiento entre España -potencia colonial en dicha época- y Marruecos, un país que estrenaba su independencia, lograda en 1956. El país africano buscaba la anexión de territorios que consideraba de su propiedad. Tres meses después, y tras varias víctimas mortales de los dos bandos, el alto el fuego de 1958 no trajo consigo el alcance de un acuerdo completo entre España y Marruecos, no siendo hasta 1969 cuando ambos países acordaran la retirada definitiva de España de Ifni, firmando, para ello, un tratado en la ciudad de Fez.

Luis Ruiz Gutiérrez, en Sidi Ifni. Foto cedida por Luis Ruiz Gutiérrez a La Información

Luis Ruiz Gutiérrez es uno de esos españoles que conoció de primera mano las antiguas colonias españolas que hoy en día pertenecen al reino marroquí. La Información ha podido charlar con él, que recuerda con palpable nostalgia aquella época en la que "cristianos, moros y judíos convivían felizmente, respetando las creencias de cada uno y sin ningún tipo de problemas". Nació en Tetuán hace 81 años y allí creció, estudiando en el Liceo Francés, con una infancia más o menos tranquila, hasta que, con 14 años, la ciudad se anexionó a Marruecos, y Luis, junto con su familia, tuvo que poner pies en polvorosa hacia España: "Nos dieron cinco días para irnos, para evitar que hiciéramos cualquier tipo de operación bancaria". Asegura que el "aire que se respiraba en la ciudad" era bueno y que había buena relación entre las distintas culturas que convivían allí: "Era como Toledo en su época".

Finalmente, Luis Ruiz terminó haciendo la mili en Ifni, pero él no se beneficiará de la indemnización de mil euros con la que el Gobierno de Pedro Sánchez, 53 años después de que el emplazamiento africano pasara a formar parte de Marruecos, se ha propuesta reparar la memoria de aquellos que prestaron sus servicios militares obligatorios durante los meses más convulsos, entre 1957 y 1959, de la 'última guerra española', que no fue nunca declarada como tal. En el Ministerio de Defensa estiman que se podrán beneficiar unas 1.100 personas. Sin embargo, los participantes de la contienda cuentan con edades comprendidas entre los 80 y 90 años, por lo que muchos ya han fallecido, como es el caso de Dionisio. Otros que llegaron más tarde, como Luis, ni siquiera han recibido una carta de agradecimiento.

A pesar de ello, Luis Ruiz considera que tuvo "buena suerte" durante su estancia en Ifni. Llegó a la ciudad en 1963 para hacer la mili, en la sección de tiradores: "Al final yo consideraba África mi casa, pero la mayoría de mis compañeros eran analfabetos y nunca habían salido de sus pueblos". El clima, el idioma o la cultura, eran escollos que dificultaban el servicio militar de estos jóvenes. Tan solo cinco años después de que Luis se marchase, la ciudad pasó a manos marroquíes: "En 1969 se perdió al 60% de la población. Los moros lloraron más que nosotros. La convivencia era ejemplar".

Después de más de 50 años y con muchos de los testigos directos fallecidos, la Asociación Amigos de Ifni sigue juntándose una vez al año para "recordar viejos tiempos". Justo mañana comienza su encuentro anual en Salamanca, y uno de los temas sobre la mesa es la compensación económica, que muchos de ellos no cobrarán.