Un exdirectivo de Iberdrola firmó una factura de Cenyt porque lo pidió Asenjo

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha cerrado este viernes una ronda de declaraciones clave para aclarar cómo el comisario jubilado José Manuel Villarejo desarrolló diversos trabajos de presuntos espionajes para Iberdrola. La última comparecencia ha sido la de Enrique Victorero, el exjefe de Seguridad Internacional de la eléctrica, que ha sido citado como investigado en relación a una factura de 2012 por el importe de 29.500 euros que se abonó a las empresas del agente encubierto y en la que aparece su firma. Este exdirectivo ha explicado ante el instructor que, pese a que no era un procedimiento habitual, plasmó su rúbrica porque así se lo pidió su superior, Antonio Asenjo, uno de los principales imputados en esta causa por contratar los servicios de Villarejo.

Se trata de la factura, cuyo concepto era "servicios de apoyo logístico y seguridad a personal en Rumanía", por la que la Iberdrola Renovables Energía se encuentra imputada en la pieza 17 de la macrocausa 'Tándem', con la que supuestamente se habría abonado el denominado 'proyecto Wind', las indagaciones que el comisario jubilado habría realizado sobre la sociedad suiza Eólica Drogogea, a su accionista mayoritario Cristopher Kaap y a su representante Corneliu Dica (personado en la causa como perjudicado). Una empresa con la que Iberdrola se alió para emprender unos proyectos en Rumanía. Durante su declaración, el representante de la filial de energías renovables aseguró ante el juez que el pago de dicha cantidad no era por la prestación de unos servicios, sino por los gastos que generó la oferta que hizo el Grupo Cenyt, el entramado liderado por el agente encubierto.

Según han informado fuentes jurídicas presentes en la declaración consultadas por La Información, Victorero se ha alineado con esta tesis y ha confirmado que los servicios relativos a Rumanía no se llegaron a realizar porque él mismo viajó a dicho país unos días después y comprobó que no se contrató a personal de seguridad. De hecho, ha apuntado que él se tuvo que encargar de realizar este trabajo. Así, preguntado por qué firmó dicha factura, el exdirectivo ha indicado que lo hizo porque se lo pidió el exjefe de Seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, aunque no era lo habitual, ya que su firma no era necesaria e iba acompañada de otras dos de responsables. Ha añadido que desconoce si hubo otras facturas de Cenyt, ya que pudieron ser tramitadas perfectamente por su superior jerárquico sin su conocimiento.

En este punto, la Fiscalía Anticorrupción ha tratado de indagar en si esta tercera firma estaría enmarcado en un sistema de triple verificación, tal y como ya expuesto algún otro investigado, si bien Victorero ha admitido que él no comprobó nada y ha descrito su firma como “un garabato en una cuartilla en blanco”. Asimismo, ha descargado la responsabilidad en Asenjo, ya que, según ha añadido, le dijo que él se encargaría de todo lo relacionado con Rumanía y le explicó que esta factura se trataba de un simple suplido de una oferta que había pedido Cenyt y que, por tanto, había que pagar los gastos generados, aunque “se había pasado tres pueblos”.

Al hilo, el exresponsable de Seguridad Internacional de Iberdrola ha destacado que él no tuvo conocimiento de qué era Cenyt, ni quien estaba detrás hasta 2019, coincidiendo con la apertura de esta línea de investigación en el conocido como 'caso Villarejo'. No obstante, los fiscales han advertido de un correo electrónico que Cenyt habría enviado a Asenjo en 2016 pidiendo un informe que habría elaborado y redactado en 2012 para poder desarrollar un nuevo encargo. Se trataría de localización de bienes de la empresa suiza para poder ejecutar un laudo arbitral que había sido favorable para la empresa española. Al respecto, Victorero ha indicado que se trataba de valorar si merecía la pena contratar ese servicio en razón de los costos y de las posibilidades de éxito de recuperar el patrimonio y que nunca más supo de ese asunto porque se encargó su jefe.

'Proyecto Arrow'

Antes de la declaración de Victorero han comparecido como testigos los fundadores de la extinta Castellana de Seguridad (Casesa),quienes ya declararon en esta causa en 2020, en relación a los servicios que prestaron a Iberdrola y que, según el exjefe de Control Corporativo de la eléctrica José Antonio del Olmo, camufló los gastos de los trabajos que Villarejo desarrolló en 2004 en el marco de su primer proyecto bautizado como 'Arrow'. Éste estaría centrado en neutralizar los inconvenientes administrativos y la oposición que estaban mostrando una parte de los ciudadanos de Arcos de la Frontera (Cádiz) por la puesta en marcha de central de ciclo combinado.

Al respecto, los fundadores, Antonio Holguín y Francisco Javier Saldaña han subrayado que Iberdrola era un buen cliente, al que durante años le prestó servicios de seguridad. En este sentido, han indicado que, en ocasiones, para poder desempeñar trabajos en el extranjero tuvieron que subcontratar con colaboradores externos dichos trabajos, pero en ningún caso han establecido una conexión entre la eléctrica y el Grupo Cenyt, según han señalado las fuentes consultadas. Así, tras mostrarles las facturas giradas en 2004, que según admitió el exresponsable de Seguridad de la eléctrica ante el juez, tendrían conceptos que no se corresponden con la realidad, los testigos han negado tal afirmación y han asegurado que todos los servicios que facturaron se realizaron.

Sin embargo, Hacienda detectó el ingreso de 256.360 euros y de otros 81.200 euros a dos empresas del comisario jubilado, según indicó en un informe que consta en el sumario de la causa, por lo que los investigadores sospechan que existió una triangulación de pagos de los servicios que realmente prestó Villarejo en relación a la central de Arcos de la Frontera. Precisamente Saldaña, ha indicado que su empresa jamás dirigió ningún pago a Cenyt, pero tampoco ha puesto en cuestión la conclusión de la Agencia Tributaria, ya que no sabe si la empresa del polémico expolicía era otro proveedor de Iberdrola y cómo se soportó su facturación.

Desde Casesa se desmintió, en un comunicado oficial, la relación comercial o cualquier tipo de ingresos a sociedades vinculadas al agente encubierto, hecho que ha salido a relucir durante las declaraciones que han tenido lugar este viernes. Según han señalado las fuentes presentes en las mismas, se ha tratado de aclarar si desde Iberdrola se dio alguna instrucción para realizar dicha nota de prensa. Los dueños de la empresa de seguridad extinta han negado haber recibido una petición u orden de estas características.