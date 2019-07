Una beca para eliminar barreras

Mar Carrascal es una joven de 24 años que estudia por conseguir su sueño: ser una profesional en el mundo educativo como apoyo en colegios, comedores y servicios sociales; eso sí, siempre que estén relacionados con los más pequeños. “La ilusión de mi vida es trabajar en una escuela infantil ocupándome de los bebés, cambiarles los pañales, vigilarles durante la siesta, contarles cuentos…”.

Mar tiene claro su futuro, un plan de vida al que ha podido acceder gracias a DEMOS, un proyecto de formación para el empleo e inclusión universitaria destinado a jóvenes con discapacidad intelectual. Mar nació sin el instinto de succión y sin control de sueño y vigilia, un trastorno que no le diagnosticaron correctamente hasta que cumplió los cuatro años. Aún a día de hoy, solo sabe a ciencia cierta que tiene el hipotálamo dañado, pero no hasta qué punto.

Sin embargo, su discapacidad intelectual nunca ha sido un freno para su motivación por conseguir lo que más desea. Tras acabar el colegio y pasar por Down Madrid -una de las promotoras de la cátedra Familia y Discapacidad, en la que se integra DEMOS-, Mar cursó PCPI (similar al bachillerato) y de ahí pasó a estudiar FOCUS, una formación especializada de tres cursos. Ahora, está a punto de terminar el primer año de los dos que forman el grado EDUCADEMOS, impartido en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y para el que cuenta con una de las becas que la Fundación Mutua Madrileña otorga a través de Down Madrid.

La educación y la familia juegan una parte muy importante en la vida de esta joven de 24 años. Su madre, gerente de una tienda de ropa, y su padre, abogado, le dedican gran parte de su tiempo para incentivarla a que sea cada vez más autosuficiente. “Mar nos ha impresionado mucho”, confiesa su madre orgullosa, “con su tesón, valentía y nuestra ayuda constante está progresando mucho”. El miedo a la incertidumbre se disipó rápido, cuando Mar superó un poco de ansiedad temprana y demostró que estudiar es lo suyo: desde que comenzó en ICADE, sus notas no bajan del ocho.

Además de estar cumpliendo su sueño, Mar gana en autonomía. “El proyecto de ICADE es bueno porque van a la universidad sin ser universitarios, pero viven el ambiente y les prepara para lo que es la vida real”, explica su madre, quien añade que su hija ha aprendido a moverse como pez en el agua por el transporte público. “Me enseñó el camino mi hermana y si me pasa algo, me bajo llamo a mi padre para no ponerme nerviosa”, interviene rápidamente Mar emocionada.

Algo tan rutinario como usar el metro o el autobús de manera independiente es todo un logro para esta joven de 24 años: “Una vez me equivoqué de autobús y cuando vi que el camino no me sonaba, me bajé y, preguntando a la gente, llegué andando hasta Príncipe de Vergara. Luego me sentí muy bien de haberlo logrado sola”. Estos pequeños pasos se combinan con los pequeños logros que día a día supera en ICADE, “fundamental para su maduración como persona y su futuro profesional”, tal y como explica su madre, un hecho que ha sido posible gracias a la financiación de la Fundación Mutua Madrileña.

“Me gusta la asignatura de Tutoría, es mi favorita porque hablamos de los problemas que tenemos”. Mar habla con ilusión sobre su asistencia a clase, a las que atiende acompañada de Candela, su ‘alumna de enlace’, es decir, una estudiante de la universidad fuera del programa de EDUCADEMOS.

Cuando acabe su etapa educativa, Mar tiene muy claro que se dedicará al mundo de la educación infantil, una vocación que descubrió tras unas prácticas en la Escuela Infantil El Príncipe (Cuatro Vientos, Madrid). Por el momento, la joven se acerca a su meta sin mayor problema que el aprobar todo, porque para ella, su discapacidad intelectual no es una barrera.