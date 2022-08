Una cita en La Moncloa: así se apuntilló la base del plan de contingencia del gas

Las tardes del mes de junio en Moncloa se alargaban. No solo porque las horas de luz durante el día llegaban a su auge, sino porque además el sí definitivo de Bruselas para que España pudiera topar el precio del gas en el pool eléctrico se atrasaba. Sin embargo, fue en una de esas tardes 'ataviadas' por esa larga espera cuando el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sellaron las medidas con las que impulsar el futuro plan de contingencia que se anunciará en septiembre.

Así, la cumbre reunió a la Asamblea Ciudadana para el Clima, un lobby que conforman 100 personas que han estado casi un año preparando una hoja de ruta para potenciar la transición energética. La cita duró casi una hora y tuvo lugar en los jardines de La Moncloa. Ambas partes calificaron el encuentro de "fructífero". Allí, además, el grupo ecológico aprovechó para presentarle un informe con casi 200 medidas. Propuestas que, si analizamos, son idénticas a las esbozadas por la ministra Ribera durante el pasado Consejo de Ministros extraordinario y que pueden ser el prólogo de lo que se expondrá en un mes.

Uno de los grandes objetivos que se marcó el lobby era fomentar el autoconsumo energético. Un propósito que repitió varias veces durante todo el informe; y que no pasó desapercibido durante la rueda de prensa de la ministra. "No podemos perder ni un solo kilovatio hora", comenzó diciendo Ribera, para, más tarde, sentenciar: "Queremos facilitar de una manera clara la posibilidad de que el autoconsumo -que hoy se convierte en vertido porque no es incorporado a la red a través de las comercializadoras- pueda hacerse de una manera mucho más ágil o que ese autoconsumo que necesita explicitar de antemano cuáles son los momentos y los porcentajes en que parte de lo producido se lo queda el propietario de la instalación y parte es volcado al sistema pueda cambiar y adecuarse a las necesidades en distintos momentos del año".

Una cita en La Moncloa: así se apuntilló la base del 'plan de contingencia' de gas. Moncloa

Otro de los fines que se desprende del informe es fomentar el teletrabajo: "El uso del coche provoca un consumo excesivo de combustibles fósiles, además, provoca la ocupación del espacio público por parte del coche (carriles, aparcamiento). Este objetivo busca minimizar los desplazamientos a las personas que trabajan o se dedican a los cuidados y reducir la movilidad en los trabajos en los que no se pueden teletrabajar". Una propuesta que puso sobre la mesa la ministra después del Consejo de Ministros para ahorrar luz. "El teletrabajo nos permite concentrar los horarios, la presencia, ahorrar en desplazamientos y en el consumo térmico de los edificios".

Otra de las luchas del grupo 'verde', como era la "financiación para fomentar la innovación en diferentes sectores económicos para la reutilización y el reciclaje", se vio plasmado en la medida de Ribera de abrir "una dotación de 100 millones de euros para inversiones en eficiencia en el sector terciario". Según ella, "si queremos ahorrar en nuestras instalaciones, creemos que el sector terciario necesita también acompañamiento". No obstante, la gran medida estrella de la semana pasada -limitar a 27 grados el aire acondicionado y a 19 grados el de la calefacción- no aparece en el informe al entenderse que esta norma será temporal y carece de un trasfondo estructural. Por último, la ministra aseguró que este solo es un "primer paquete" y que aún "hay otras muchas medidas que deben completar el gran marco que presentaremos en el mes de septiembre".

Durante aquel encuentro, Sánchez y Ribera quisieron también remarcar que era el ala socialista el que iba abanderar el mensaje verde de la izquierda. Una intención que no se lo pondría fácil su socia y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, que ese mismo día sacaba pecho tras mantener una cumbre con gurús expertos en transición energética. Lo que dejaba contra las cuerdas a un tercer actor -Iñigo Errejón- que ha hecho de la lucha del cambio climático un proyecto político y cuya valoración acerca de las medidas impuestas por Ribera hoy aún se desconoce.