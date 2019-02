Una mayoría de catalanes ve delito en el procés pero cree que Cataluña está rota

Una mayoría del 53% de los catalanes considera que los presos que serán juzgados a partir de esta semana cometieron un delito, de la misma manera que una parte también mayoritaria de la sociedad catalana (56%) cree que la Comunidad está en la actualidad fragmentada en dos partes difíciles de conciliar. Esos son dos de los datos más significativos de la encuesta elaborada por Metroscopia para el Grupo Henneo/La Información y que refleja el sentimiento social tanto en Cataluña como en el conjunto del país ante el juicio al procés.

Con los resultados generales referidos a toda España, se conforma una abrumadora mayoría del 80% que entiende que se cometió delito con el proceso de independentismo abierto en Cataluña hace ahora un año, aunque solo el 52% crea que fue rebelión, mientras que en la consulta solo entre catalanes, un 22% especifica que lo que se produjo fue una rebelión y otro 31% cree que se cometió un delito "menos grave". Sólo un 44% de los encuestados en Cataluña considera que no hubo delito alguno, cifra que cae el 14% si se considera toda España.

Es relevante que un 83% del conjunto de los españoles asegura que la Comunidad catalana está partida en dos mitades, dato que es corroborado también por una mayoría del 56% de los catalanes y que da idea de la gravedad de la situación que se vive en Cataluña, más allá de las cifras, el juicio del Tribunal Supremo y las negociaciones políticas.

Estas conclusiones centradas en la opinión mayoritaria en el seno de la sociedad catalana son significativas en tanto contradicen dos de las premisas básicas de los partidos independentistas (ERC y PDeCAT sobre todo) para criticar el proceso judicial y condicionar las negociaciones con el Gobierno, ahora rotas: primero, que hay una mayoría independentista en su territorio; y segundo, que la sociedad catalana no está dividida en dos partes, bases en las que fundamentan su pretendida autodeterminación y la celebración de un referéndum.

Evidentemente, los resultados de la consulta de Metroscopia cambian de forma amplia cuando se considera todo el territorio español y cuando se centra en los ciudadanos catalanes. La encuesta se realizó los días 4 y 5 de febrero (antes de conocer la ruptura de negociaciones entre el Ejecutivo y los partidos independentistas catalanes), sobre la base de 1.571 entrevistas aleatorias con llamadas a teléfonos móviles, y presenta una fiabilidad de más del 95% y un margen de error de apenas 2,5 puntos.

También es muy variable el resultado cuando se analiza lo que dicen los votantes de cada partido político considerado entre los implantados a nivel nacional (no han partidos catalanes), donde se demuestra que la formación más cercana a los postulados soberanistas es Podemos y los más radicales contra ellos son Vox y el PP. Un 95% de los potenciales votantes de la formación de ultra derecha de Santiago Abascal considera que hubo delito de rebelión (el más grave), muy cerca del 87% de los adscritos al PP y el 73% de Ciudadanos, mientras que solo el 11% de los seguidores de Podemos lo cree así, aunque una mayoría del 51% de esta formación sí considera que hubo un delito “menos grave”. PSOE se encuentra dividido en el 44% a favor de la rebelión, a lo que se suma otro 47% de delito menos grave que éste.

Prisión preventiva y medidas de favor

El trabajo de Metroscopia llega a distinguir los resultados obtenidos entre la población de Cataluña y la del resto de España (sin catalanes), y los resultados también son dispares, sobre todo cuando se trata de hablar de temas como el mantenimiento de los políticos imputados en prisión preventiva o la posibilidad de articular medidas de gracias con ellos.

Un 72% de los catalanes, más cercanos al día a día de su territorio, considera que los políticos procesados no deberán estar en la cárcel hasta tener una sentencia firme, a pesar de que haya varios de ellos que no están en la causa por haber huido a diversos países europeos, como es el caso de Carles Puigdemont. De la misma manera, una mayoría del 57% de los catalanes consultados cree que deberían arbitrarse medidas excepcionales de gracia para los encausados a pesar de la gravedad de los hechos cometidos durante el procés.

Esas mayorías se tornan cuando se analizan los resultados fuera de Cataluña: más de un 60% de la población no catalana cree que la prisión preventiva es correcta y no contempla ninguna ventaja especial para los políticos ahora juzgados. De nuevo, en el análisis según votantes potenciales de los partidos, las posturas se separan más. Frente al apoyo de más del 80% y el 90% que los partidos del bloque de la derecha (PP, Cs y Vox) dan a la prisión preventiva y la no concesión de prerrogativas, se encuentra Unidos Podemos, donde apenas lo apoyan el 20% de los seguidores, mientras que se genera prácticamente un empate ténico en el caso del PSOE.