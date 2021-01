Una nevada histórica colapsa Madrid y obliga a cerrar el aeropuerto de Barajas

La histórica nevada que deja la borrasca Filomena obligó este viernes a suspender las operaciones en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, además de cortes de carreteras, cancelaciones y retrasos en los trenes y el cierre en varios tramos de las autovías de circunvalación de la capital. La Unidad Militar de Emergencia (UME) fue activada por la noche para colaborar con los servicios de emergencias de Madrid en el rescate de los cientos de conductores y personas atrapadas en sus vehículos en las carreteras de la comunidad.

Aunque las nevadas más intensas se prevén según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la próxima madrugada, los servicios de transporte, en especial por carretera y ferrocarril, ya se han visto afectados por las precipitaciones y las fuertes rachas de viento que está dejando la borrasca, que recorre España de sur a norte y se prevé continúe activa hasta el lunes próximo.

La mayor nevada en décadas en Madrid obliga a cerrar el aeropuerto de Barajas EFE

Madrid es una de las comunidades más afectadas por los efectos de la borrasca, que ha dejado cantidades de nieve poco habituales. Aena ha decidido paralizar desde primeras horas de la noche las operaciones en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas debido a las malas condiciones de las pistas y de visibilidad y después de que se comenzara a aplicar el procedimiento de desvío de vuelos.

La Comunidad de Madrid, que se encuentra en alerta roja y naranja por nevadas, permanecía desde primeras horas de la tarde cerrada al tráfico de camiones y vehículos articulados. La gran cantidad de nieve obligó incluso a cortar algunos puntos de las autovías de circunvalación y accesos a la capital. Todos los túneles urbanos de la capital permanecen cerrados por la acumulación de nieve y el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, llegó a pedir a los ciudadanos "no salir a la calle a no ser que sea absolutamente imprescindible". También Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid insistió en que no se use el vehículo para circular por la región "salvo que sea estrictamente indispensable". El Metro, por su parte, funcionaba sin apenas incidencias.

Carreteras cortadas a lo largo del país

A lo largo de toda la geografía española se han repetido los cortes de carreteras, los llamamientos de las autoridades a evitar desplazamientos innecesarios y la suspensión de numerosas actividades, entre ellas las deportivas. En Castilla-La Mancha, una de las regiones más afectadas por las nevadas, se encuentran cortadas más de un centenar de carreteras tanto de la red principal como de la secundaria, y cinco están cerradas totalmente en la secundaria, cuatro en la provincia de Ciudad Real y otra en Toledo, en cuya capital ha ido necesario el uso de cadenas en el casco urbano. La capital toledana ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME) para volver a poner en marcha el transporte urbano, prácticamente paralizado por la nevada.

En Andalucía se han producido cortes de carretera por nieve y hielo y un padre y su hijo menor de edad han sido trasladados al hospital Punta Europa de Algeciras (Cádiz) tras sufrir heridas de consideración al caerse sobre ellos un muro. Además, se ha suspendido el tráfico de camiones en Jaén en sentido Madrid por el temporal y ha condicionado la apertura de la estación de Sierra Nevada, que ofrece solo cuatro kilómetros esquiables por las fuertes rachas de viento.

m40 RTVE

En Aragón, en la provincia de Teruel se han suspendido las clases en 13 colegios y el mercadillo ambulante del sábado; mientras el Ayuntamiento de Teruel ha ofrecido alojamiento a las personas sin hogar el albergue de transeúntes. En La Rioja se encuentran cerrados los puertos de Montenegro y Peña Hincada, en Viniegra y Ortigosa, en el Camero Nuevo y son necesarias las cadenas en La Rasa y Sancho Leza, en Muro y Laguna, en el Camero Viejo.

En Asturias, la Aemet ha informado del riesgo de aludes en los Picos de Europa, que será más intensos en el fin de semana y pueden provocar avalanchas con el peligro para personas y vehículos. En Cantabria se encuentran cerrados tres puertos por la nieve: Lunada (CA-643), Estacas de Trueba (CA-631) y La Sía (CA-665). En Cataluña, el Govern ha pedido restringir al máximo la movilidad durante el fin de semana y que no se salga de casa si no es "indispensable e inaplazable", ante la previsión de un temporal "severo" de nieve, viento y mala mar, por el que se prohibirá la circulación de camiones de más de 7,5 toneladas.

En Canarias, el temporal de precipitaciones y viento ha provocado el cierre de carreteras de acceso al Teide por la Orotava y La Esperanza; asimismo el desprendimiento de rocas y tierra ha dejado en los últimos días un centenar de incidencias en la isla de Gran Canaria y en las últimas horas ha provocado el cierre de tres carreteras.

El temporal Filomena deja imágenes como esta en la ciudad de Teruel. Europa Press

Limitaciones en las líneas férreas

Las fuertes nevadas y la acumulación "excesiva" de nieve a lo largo de la línea de Alta Velocidad Madrid-Cuenca-Valencia ha obligado a Renfe a suprimir los cuatro últimos servicios de este viernes, según han informado a la agencia EFE fuentes de la entidad ferroviaria. Renfe ha establecido además limitaciones de velocidad en las líneas de alta velocidad que unen Madrid con Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante y Barcelona, por la borrasca Filomena, lo que puede llevar a demoras superiores a los quince minutos, según ha informado la operadora en Twitter.

En el Estrecho, donde hay aviso naranja por fuerte oleaje, han quedado suspendidas las salidas de barcos entre los puertos de Ceuta y Algeciras (Cádiz) debido a las fuertes rachas de viento en la zona, que superan los 35 kilómetros por hora, y solo realiza el servicio un buque de Balearia al estar mejor adaptado a las condiciones meteorológicas adversas.