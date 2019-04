Unidas Podemos hace demagogia con el rescate financiero y enfada a los bancos

“Sé que la banca como objeto de vudú vende, pero la realidad es más sabia”. Así definía ayer el consejero delegado de Banco Sabadell, Jaime Guardiola, la demagogia con el rescate financiero que ha utilizado Unidas Podemos durante su campaña electoral. Y es que a pesar de no querer hablar de política (aseguró estar ya en su jornada de reflexión) el banquero catalán no pudo evitar levantar la voz cuando fue cuestionado por el impuesto a la banca que propone Pablo Iglesias para recuperar los 64.000 millones de euros inyectados en las antiguas cajas de ahorros.

Para el candidato a La Moncloa la creación de este tributo “tiene todo el sentido”, pero lo cierto es que las entidades ya pagaron un tercio de la factura del rescate a través de las aportaciones que realizan al Fondo de Garantía de los Depósitos (FGD). En el último tramo de la campaña electoral, no han sido pocos los directivos bancarios que se han visto obligados a recordarlo, pues el problema, según decía la consejera delegada de Bankinter, María Dolores Dancausa, es que a fuerza de repetirse, pueden acabar pareciendo verdad cosas que no son ciertas.

En primer lugar, la banquera defiende que los 64.000 millones de euros en cuestión se inyectaron en aquellas entidades herederas de las antiguas cajas de ahorros, cuyos gestores políticos las hicieron desaparecer a base de una gestión “imprudente”. Además, del importe total, los bancos abonaron 22.000 millones a través del FGD. “Es un mantra que hay que corregir”, dice.

Por ello, en un momento en el que el sector está atravesando una crisis de imagen, José María Roldán, presidente de la patronal bancaria, insistió en que los bancos no han recibido ni un euro de dinero público, una afirmación, no obstante, que no es del todo cierta, ya que tanto Sabadell como BBVA se han beneficiado de Esquemas de Protección de Activos (EPAs) en la absorción de la CAM y Unnim.

En cualquier caso, durante los últimos días de la campaña electoral, los bancos han vuelto ha insistir en que son uno de los sectores económicos que, en términos relativos, más impuestos paga. De hecho, las entidades no se beneficiaron de la última rebaja del Impuesto de Sociedades que aplicó Cristobal Montoro (PP) por el desbarajuste contable que provocaba a consecuencia de sus activos fiscales diferidos (DTAs). Así, su tipo de referencia sigue estando en el 30%, frente al tipo general del 25%.

Dudas respecto al programa del PP

Además, el sector cuenta con ya con un tributo específico: el Impuesto sobre los Depósitos. Este gravamen consiste en una tasa del 0,03% que los bancos pagan sobre la base de ahorros que sus clientes tienen depositados en ellas. Apenas hay datos oficiales de recaudación sobre este impuesto, que va a parar a las Comunidades Autónomas, pero, según la base total de depósitos en España, las entidades pagarán unos 350 millones devengados en el ejercicio 2018.

“Ya pagamos muchos impuestos y estamos contentos de hacerlo”, dijo Roldán, pues la banca aboga por un entorno de seguridad jurídica que no bendice el ‘guiño’ que ha hecho Pablo Casado al sector con su propuesta de eliminar el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (IAJD). “El IAJD ha dado tanta guerra que lo dejaría como está, nosotros lo que queremos es seguridad jurídica, no lo tocaría”, comentó Dancausa.

Tampoco ha calado bien en el sector la idea de Unidas Podemos de interrumpir la privatización de Bankia, cuyo futuro también se decide en las urnas. El propio presidente de la entidad nacionalizada, José Ignacio Goirigolzarri, al que la formación morada quiere relevar, ya pidió hace poco más de un mes a los diferentes grupos políticos “evitar la tentación” de convertir Bankia en una banca pública ante los riesgos que implicaría para el sistema financiero su gestión pública.

De cara al próximo lunes, una vez que se hayan celebrado las elecciones, Ana Botín reclamó a las distintas fuerzas políticas “responsabilidad y madurez” para poder llegar a acuerdos e impulsar una economía fuerte. Este mensaje, lanzado en la última junta de accionistas de Banco Santander, el primer banco del país, podría estar dirigido a Pedro Sánchez y Albert Rivera. De hecho, el propio 'Financial Times', 'la biblia' del sector, ha publicado un editorial en el que apunta que la mejor opción de Gobierno es una coalición PSOE-Ciudadanos a pesar de la falta de sintonía entre ambos líderes, pues advierte de los riesgos de una triple alianza entre PP, Ciudadanos y Vox.