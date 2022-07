UP califica como "injusta y regresiva" la nueva oferta de cuotas para autónomos 

Unidas Podemos se ha manifestado este miércoles en contra de la última propuesta sobre cuotas de autónomos que ha realizado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, con quien comparten Gobierno. "Es regresiva, injusta, insostenible y no tiene mayoría parlamentaria", ha resumido el portavoz parlamentario de los 'morados', Pablo Echenique. En rueda de prensa antes de la reunión de Junta de Portavoces de este miércoles en la Cámara Baja, el diputado ha criticado que, según esta oferta, un autónomo con ingresos por 500 euros estaría pagando 230 euros, un 46%, mientras que otro que ingrese 6.000 euros pagaría como cuota menos del 10% de sus ingresos, 590 euros.

"Esto no solamente es tremendamente injusto y regresivo, sino que es insostenible para un autónomo que gane 500 euros", ha dicho, avisando a renglón seguido que, de no rebajar la cuota a los autónomos que menos ganan "es muy difícil que pueda salir adelante en este Parlamento". La propuesta del grupo confederal trasladada al ministro, tal y como ha recordado Echenique, pasa por fijar una cuota mínima de 100 euros y, asumiendo que Unidas Podemos no tiene fuerza suficiente como para imponer su planteamiento, ha recordado que Escrivá tampoco tiene mayoría absoluta en la Cámara para hacer lo propio. "No tenemos mayoría absoluta, pero el ministro tampoco la tiene. Entonces, hay que negociar e intentar llegar a un punto medio", ha manifestado Echenique.