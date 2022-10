UP espera que sus socios no inviertan el aumento de la recaudación en Defensa. 

La portavoz de Podemos, Isa Serra, ha advertido al PSOE de que la recaudación resultante de la reforma fiscal no puede destinarse a incrementar el gasto en Defensa, sino a prestaciones sociales, en unos Presupuestos de los que ha remarcado que aún quedan aspectos por negociar. "Esos presupuestos no saldrán adelante si no se cumplen con los acuerdos que tiene el Gobierno de coalición con la ciudadanía, con derogar la ley mordaza y aprobar ley de vivienda para bajar los precios del alquiler", ha subrayado la dirigente.

Serra ha intervenido este sábado en el encuentro anual de la militancia de Podem Catalunya, celebrado en el barrio del Bon Pastor de Barcelona. Ha destacado que a Podemos no le han "regalado nada" y que dentro del Gobierno de coalición les toca "seguir peleando por avances sociales, con la misma firmeza y determinación". Serra ha asegurado que han logrado una "recaudación justa" con la nueva reforma fiscal el Ejecutivo de Pedro Sánchez, pero ha subrayado que aún queda por negociar a qué partida van a destinarse estos nuevos recursos. "Y no pueden ir para incrementar el gasto en Defensa, sino para un aumento de las prestaciones sociales y derechos sociales", ha advertido la dirigente de Podemos.

El anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de elevar el gasto militar hasta representar el 2% del PIB en 2029 no fue bien recibido entre la bancada morada y han mostrado en reiteradas ocasiones su desacuerdo con esta medida, clave en la elaboración de las cuentas públicas para 2023. El Ministerio de Hacienda espera que el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 llegue al Congreso de los Diputados a principios de octubre a más tardar para su aprobación, una vez PSOE y Unidas Podemos alcancen un acuerdo para materializar las nuevas cuentas públicas. Los planes del ala socialista del Ejecutivo pasan por cerrar primero un acuerdo con su socio de coalición y después negociar las cuentas públicas con el resto de fuerzas parlamentarias, según apunta Europa Press.

Desde Hacienda ya dan por hecho que la negociación será intensa, como es habitual, pero fructífera, pese a las discrepancias de ambos grupos en asuntos como el gasto militar. Una vez alcanzado un pacto con UP, se abrirá la negociación al resto de grupos, con el fin de volver a contar con el apoyo de ERC, PNV o EH Bildu, entre otras fuerzas, y poder reeditar una mayoría presupuestaria.