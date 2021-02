Unidas Podemos solicitará al Ministerio de Justicia el indulto para Pablo Hasel

Unidas Podemos ha anunciado que en las próximas horas registrará en el Ministerio de Justicia una petición de indulto para el rapero Pablo Hasel, tras su detención este lunes para ingresar en prisión tras ser condenado por injurias a la corona y enaltecimiento del terrorismo. Así lo ha indicado en rueda de prensa del presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, para avanzar que se trata de una iniciativa del partido en consonancia con su proposición de ley para reforzar la libertad de expresión y derogar los denominados delitos de opinión.

Por tanto, no han hablado con su socio de Gobierno, el PSOE, para interponer esta petición de indulto al rapero, al detallar que es una iniciativa paralela con su voluntad de conceder esta medida de gracia en el Consejo de Ministros. "Entendemos que no puede ser normalidad democrática que, mientras se cierre la investigación por la presunta corrupción en la monarquía, se encarcele a quien la critica en canciones", ha ahondado el representante de Unidas Podemos.

Y es que Asens ha aclarado que no tienen constancia de que se haya cursado aún la petición de indulto para Hasel y entienden que es "coherente" hacerlo, dado que será beneficiario de la proposición de ley que ya ha sido calificada favorablemente por la Mesa del Congreso.

La justicia no puede llegar tarde

Por tanto, ha razonado que si se impulsa una iniciativa cuyo objetivo persigue que artistas o raperos no entren a prisión por expresiones vertidas en su obra, debe aplicarse el indulto para no frustrar precisamente el contenido de la ley que le beneficiaría si ya estuviera en vigor. De este modo, Asens ha subrayado que "no hay mayor injusticia" que el hecho de que la "justicia llegue tarde", máxime cuando también está el caso del rapero Valtònyc las autoridades belgas han negado la extradición a España por los mismo motivos.

Además, ha contrapuesto el hecho de que Hasel ingrese en prisión por decir textualmente que "el Borbón es un ladrón" cuando se hacen manifestaciones de exaltación del nazismo, con permiso de la Delegación del Gobierno. Sobre el trámite de esta solicitud, ha desgranado que primero requiere un informe de la Secretaria de Estado de Justicia y luego el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo debe analizarlo. En caso de que esté conforme, Justicia debe plantear esta petición en el Consejo de Ministros, el órgano que en última instancia deliberará para decidir si lo concede.

Preguntado sobre si los miembros de Unidas Podemos deben abstenerse en este proceso al ser los impulsores de la petición, Asens lo ha descartado para confirmar que los ministros de su espacio político se expresarán su opinión "coincidente" con la del partido en el Consejo de Ministros. Es decir, votarán a favor de otorgar a Hasel el indulto porque el Ejecutivo quiere despenalizar los delitos de opinión y debe adelantarse en este caso el beneficio que le otorgará la futura ley.

Ve sintonía con Justicia en la proposición de ley

En cuanto a la postura del Ministerio sobre su proposición de ley, el presidente del grupo confederal ha dicho que les pareció bien el comunicado emitido en su día por Justicia y que la "música" de su posición les "suena bien". Por tanto, ha opinado que tanto el Ministerio como Unidas Podemos están "en sintonía" y está seguro de que su iniciativa parlamentaria, que es "más ambiciosa", tendrá el aval del Gobierno en su momento. "Nos vamos a poner de acuerdo", ha dicho Asens en referencia a los socios de coalición, más allá de que en el trámite parlamentario pueda haber enmiendas que mejoren el texto.