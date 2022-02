UPN da un ultimátum a Sayas y Adanero y les expulsará si no entregan sus actas. 

El Comité Ejecutivo de UPN pone contra las cuerdas a sus diputados 'díscolos' y pide a Sergio Sayas y Carlos García Adanero que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, el partido iniciará los procedimientos necesarios para su expulsión ante la "grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN", después de que votarán 'no' a la convalidación de la reforma laboral, en contra de las directrices de la dirección del partido.

Así lo ha acordado el Comité Ejecutivo tras una reunión de aproximadamente dos horas en la sede del partido en Pamplona, reunión a la que ha asistido García Adanero, que es miembro del Comité Ejecutivo. El diputado ha sido el único miembro de este órgano de dirección que ha votado en contra del acuerdo. A la reunión han asistido, entre otros, el presidente de UPN, Javier Esparza, el vicepresidente, Enrique Maya, la secretaria general, Yolanda Ibáñez, y el expresidente del partido y del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz. Al final de la reunión, Esparza ha declinado realizar declaraciones a los medios de comunicación y se ha remitido al acuerdo aprobado por el Comité Ejecutivo, que se presentará además este sábado al Consejo Político para su ratificación.

En una declaración aprobada en la reunión que ha mantenido este viernes en la sede de UPN, el Comité Ejecutivo ha considerado que "la gravedad de la actitud de los dos diputados de UPN en el Congreso de los Diputados, no sólo por su falta de disciplina, sino también por la ocultación de su voto final a votantes, afiliados, cargos, ejecutiva y dirección del partido, todo ello, además, con premeditación, ha causado un daño de incalculables consecuencias y repercusión, tanto en el propio partido como en sus dirigentes, algo que ha puesto en jaque nuestra credibilidad y fiabilidad".

"El valor de la palabra dada siempre ha acompañado a UPN desde su nacimiento y es nuestra seña de identidad", continúa el texto, que añade que "todo esto nos obliga a ser contundentes en defensa del interés y el respeto de nuestro partido y nuestros votantes". "La grave indisciplina y el grave perjuicio para la imagen y respetabilidad de UPN nos obliga a pedirles que entreguen sus actas de diputados y, de no ser así, iniciar los procedimientos necesarios para su expulsión", destaca el texto.

De manera paralela, el comité de garantías y disciplina de UPN ha abierto expediente a estos dos diputados, así como la aprobación de una declaración, con el voto en contra de García Adanero, que se presentará este sábado en el Consejo Político del partido. En declaraciones a los medios a su salida de la reunión, García Adanero ha afirmado que va a seguir con su acta de diputado y ha remarcado que son "diputados de UPN hasta que los órganos habilitados del partido" digan "lo contrario".

Esta mañana Esparza reconoció estar "tremendamente dolido, porque UPN es un partido que cumple sus compromisos, es un partido de palabra, y lo que ocurrió ayer en el Congreso y la actitud que tomaron el señor Sayas y el señor Adanero obviamente va contra los principios y contra los valores y contra lo que siempre ha representado UPN". El dirigente de UPN ha subrayado que "aquí lo que ha ocurrido es que (los dos diputados) se han saltado la disciplina de voto, pero es que además nos han engañado a todos. Es que nos han mentido a todos, a toda la dirección del partido y al conjunto de la sociedad navarra y española, esa es la realidad".

Rebelión contra la 'moneda de cambio '

El pacto del voto a favor de estos dos diputados al decreto más importante de la legislatura de Sánchez implicaba directamente al grupo municipal socialista de Pamplona, que se había comprometido a no reprobar al alcalde de Pamplona, Enrique Maya (Navarra Suma) por sus declaraciones en relación con los supuestos delitos de menores no acompañados, a cambio del 'sí' a la reforma laboral. El pacto también incluía modificaciones necesarias para las obras que quedaron pendientes por no tener presupuestos aprobados en el 2020, por valor de 27 millones.

A este respecto, García Adanero, ha reconocido que el encuentro ha sido en un ambiente "complicado": "Al final estas cosas no son agradables, pero bueno, ya hemos estado, hemos dicho lo que teníamos que decir y ellos han dicho lo que tenían que decir". De igual forma, ha afirmado que va a seguir con su acta de diputado y sus decisiones las tomará en función de las directrices que "marquen los estatutos" del partido. "Hay cosas que las deciden los grupos parlamentarios y otras la Ejecutiva, con total normalidad", ha dicho.