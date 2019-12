Las uvas en disfraz, viajar, alquilar una casa rural: alternativas para Nochevieja

La ultima noche del año siempre es una de las más especiales. Despide 365 días de experiencias y da paso a una nueva aventura, por eso es tan importante despedir el año y empezarlo con buen pie. "Y en el reloj de antaño como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás", cantaba Mecano y España entera cuando se acerca la hora de tomar las uvas, sin embargo las tradiciones están cambiado y la fiesta de Nochevieja cada tiene más formas y más dispares de celebrarse. ¡¡Toma nota si este año lo quieres empezar de una manera muy diferente!!

Tomar las uvas en disfraz

Mientras en el resto de España nos ponemos nuestras mejores galas y sacamos los trajes y las lentejuelas, en Pamplona optan por un plan muy diferente: disfrazarse. La gente de Pamplona busca sus mejores disfraces para despedir el año, saliendo a la calle después de las uvas convertidos en personajes de ficción o divertidos animales.

Nochevieja en Time Square

Si eres fan de las películas de Navidad y las grandes aglomeraciones, tu lugar perfecto es ni más ni menos que Time Square. La famosa plaza de Nueva York se convierte durante esa noche en el centro neurálgico para despedir el año, donde podrás compartir la cuenta atrás con miles de personas de todo el mundo y disfrutar de actuaciones de grandes artistas que animan la velada. El año pasado le tocó la encargada fue Jennifer López, ¿se te ocurre plan mejor?

Toma las uvas con España entera

Como dice la canción de Mecano, esa noche los españoles "hacemos por una vez, algo a la vez", que es ponernos del televisor a ver las campanadas, retransmitiéndose en la mayoría de cadenas nacionales desde la Puerta del Sol, en Madrid.

Así que si no puedes irte a Time Square y quieres compartir ese momento que muchísimas personas y España entera desde sus casas, la Puerta del Sol se convierte en una auténtica fiesta con "el champagne y las uvas, y el alquitrán, de alfombra están".

Nochevieja en el teatro

Otra forma muy diferente y divertida de comenzar el año es hacerlo desde un teatro. Son muchos los teatros que abren sus puertas para despedir el año con una función de lo más especial como es el caso del Teatro Lope de Vega, con una función única de El Rey León.

El Teatro Calderón también se convierte en una gran fiesta de la mano de La Cubana con una función especial de Adiós Arturo, uvas, cotillón y fiesta hasta la una de la madrugada.

Una casa rural

Familia, amigos y desconectar del resto del mundo para empezar el año. No me digas que no te acabó de convencer. Alquilar una casa rural con amigos o familiares para la el último día del año es una opción muy recurrente: un paseo por la naturaleza, encender la chimenea, juego de mesas y una cena hasta que el cuerpo aguante, para comenzar el primer día del año desconectando del caos de la ciudad.