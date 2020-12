CyL prevé recibir 126.000 dosis de Pfizer y dice que podría vacunar este domingo

La consejera de Sanidad de Castilla y León, Verónica Casado, ha informado de que la región estaría preparada para empezar a vacunar ya desde el próximo domingo. "El fármaco de Pfizer requiere dos dosis para completar la efectividad con 21 días de espacio entre ambas dosis". Casado ha asegurado que, de las cerca de 126.000 dosis que espera recibir la región, de primeras, se reservarán para completar el proceso en los primeros grupos de riesgo, es decir, que servirán para inmunizar a 63.000 personas.

"En nuestro territorio se va a distribuir la vacuna de Pfizer que presenta algunas particularidades de conservación. Debe conservarse entre 70 y 80 grados bajo cero". Así, la consejera ha informado de que Castilla y León ya ha cerrado con varios ultracongeladores que facilitan la labor, "aunque no son imprescincibles porque también se puede conservar con hielo seco, que también ha comprado la Junta". Casado ha matizado, también, que el fármaco tarda media hora en descongelarse.

"Podemos estar ante el inicio de la tercera ola. Lo que sabemos es que ha habido un cambio de tendencia", ha advertido esta mañana el ministro de Sanidad, Salvador Illa. La consejera castellanoleaonesa también ha lanzado una llamada a la precaución. "Hasta que no se tengan puestas las dos dosis y haya pasado una semana no se dispone de anticuerpos suficientes por lo que no se pueden relajar las medidas y hasta que no haya estudios sobre la efectividad de la vacuna las medidas se mantendrán". Quedan semanas de trabajo y la Junta afina los últimos detalles de distribución.

"El transporte se hará con neveras para que no se rompa la cadena del frío. Dispondrá de varias fases según se dispongan de dosis", ha detallado Casado. La vacunación en territorio castellanoleonés se hará con citación y firma previa del consentimiento informado. Además, el orden de administración responderá a los criterios marcados por el Consejo Interterritorial y la Junta no empezará a vacunar a nuevos grupos hasta haber concluido -dos dosis por persona- la inmunización de los colectivos anteriores.

Casado ha recordado que estos grupos se han definido atendiendo a criterios sanitarios: Riesgo de mortalidad, riesgo de exposición, impacto social y económico y riesgo de transmitir la enfermedad a otros. También ha vuelto a recordar las etapas de la campaña. En la fase 1: Personas en residencias y trabajadores de estos lugares hayan pasado o no la enfermedad. Personal sanitario de primera línea (atención primaria, parte de los hospitales) demás personal sanitario de sanidad pública y privada. "El personal sanitarios que haya sido infectado no será vacunado". No como grupo de riesgo por su perfil profesional. "A principios del verano se espera haber cubierto las tres fases.", ha anticipado Casado.

Alerta la situación en la provincia palentina. Casado ha reconocido este lunes la "preocupación" de la Junta de Castilla y León por la evolución de la pandemia del coronavirus en distintos puntos de la geografía castellanoleonesa, con una mención expresa a Palencia capital donde no se descarta la adopción de medidas específicas correspondientes al nivel 4 de alerta como el cierre de la hostelería de interior.

Asimismo, la consejera ha trasladado su preocupación por la situación concreta de otros municipios, como Aranda de Duero y Miranda de Ebro, en Burgos, Ponferrada, en la provincia de León, o Zamora capital, que se vigilarán "de cerca" ante la posibilidad de que haya que adoptar medidas restrictivas en función de los criterios consensuados y establecidos en los niveles de alerta.