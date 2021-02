Un alcalde pide perdón por dejar pasar a dos amigos a su casa en un cumpleaños. 

La Comunidad Valenciana no deja de cosechar polémica entre sus políticos. Mientras la Generatitat destituía este miércoles a la directora de Salud Pública, en el pueblo de Catarroja, el alcalde ha tenido que pedir disculpas a través de sus redes sociales. Jesús Monzó, de Compromís, habría dejado pasar a dos amigos a su casa el fin de semana incumpliendo así las restricciones, aunque ha negado la celebración de una fiesta en su vivienda. La llamada de una vecina a la Policía motivó que una patrulla se personara en la casa y levantara un acta. "Puedo asegurar que no había fiesta en mi casa, y mucho menos bebidas en una casa donde no bebes alcohol", asegura el primer edil en un mensaje publicado en Facebook.

Según han afirmado fuentes municipales a Europa Press, una patrulla de la Policía acudió este fin de semana al domicilio del alcalde tras la llamada de una vecina que pensaba que había una fiesta al oír cantar 'cumpleaños feliz'. Sin embargo, aseguran que en la casa solo estaban el alcalde, su pareja y su hijo comiendo para celebrar el cumpleaños del segundo de ellos, si bien reconocen que llegaron unos amigos sin avisar a llevarle un regalo y se fueron a continuación.

Bona nit. Este cap de setmana he comés un error. Deixar passar a dos amics perquè li feren un detall a la meua parella,... Publicado por Jesús Monzó Cubillos en Martes, 2 de febrero de 2021

"Cuando llegaron los agentes, los amigos ya se habían ido. La Policía levantó un acta como en toda denuncia", recalcan las mismas fuentes, que atribuyen la filtración de esta actuación policial a los medios a una voluntad de "hacer daño al alcalde cuando está en plena negociación con la Policía Local". En esta línea, el primer edil ha reconocido parte de los hechos: "Este fin de semana cometí un error. Dejando pasar a dos amigos porque le hicieron un detalle a mi pareja, no era tiempo". "Pido disculpas a mi pueblo, a las personas que confían en mí, por un error que debería haber ocurrido en ningún caso", asevera en la red social, aunque niega que se tratara de una fiesta y critica la "filtración interesada" por parte de algunos miembros de la Policía Local.

En esta línea, defiende que "dejó patrullar dentro de su casa basándose en una denuncia anónima". "No tengo nada que ocultar", ha enfatizado. A su juicio, con esa filtración se pretende "hacer que deje la política" para sacar "no se sabe qué beneficio". "Creo que no todo vale política, ni el ejercicio profesional. Todos somos servidores públicos y la falta de ética, moral, profesionalismo no es, ni debe ser el tónico de las personas que hemos asumido una responsabilidad. Catarroja siempre será el pueblo que amo y creo que hoy toca disculparse", concluye.

Críticas de Cantó

Por su parte, el líder autonómico de Ciudadanos, Toni Cantó, ha calificado los hechos de "absolutamente impresentables" y "al más puro estilo 'compromisero'", criticando que sea del partido que "se pasa todo el día pidiendo restricciones y luego ellos se la pasan por el arco del triunfo". Ha cargado contra él por celebrar una reunión que el resto de personas tienen "prohibido". Es más, ha asegurado que, cuando llegó la patrulla, "escondió a los tipos en el balcón, intentó escaparse y mintió a la Policía".

"Vuelve a pasarse por el forro todas las restricciones a las que está obligada la sociedad valenciana", ha insistido el portavoz 'naranja' en rueda de prensa en Les Corts, "con el añadido que es de Compromís, doblemente peor". Y se ha mostrado "muy cansado" de un partido que pide más medidas -"dos huevos duros más como decía Groucho Marx"- y al final o montan una cabalgata o una 'party' en casa".