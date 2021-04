El alcalde de Valencia pide no "apretar" con el uso de las mascarillas en la playa

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha mostrado este jueves partidario de no "apretar mucho" en las playas el control de uso de mascarillas para frenar la expansión de la Covid-19 porque considera que en estos espacios "no se producen los contagios". No obstante, ha indicado que todo debe decidirse "respetando las directrices" de las autoridades sanitarias y "esperando lo que diga el Consejo Interterritorial" de Sanidad.

El primer edil se ha manifestado de este modo en la misma línea que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha opinado que en espacios como las playas no debería ser necesario el uso de la mascarilla, teniendo en cuenta que "hay estudios que dicen que es un espacio seguro". "He escuchado las declaraciones del presidente de la Generalitat y comparto estas declaraciones", ha señalado Ribó.

El responsable municipal se ha pronunciado de este modo en la rueda de prensa, que ha ofrecido para presentar el Marco Estratégico de la ciudad, al preguntársele por el uso de mascarillas en las playas y por si comparte el criterio apuntado al respecto desde el Gobierno valenciano.

Joan Ribó ha agregado, sobre su acuerdo con las palabras expresadas por Puig, que "seguramente" ese tema "no es el aspecto más prioritario" y ha indicado que si lo son los espacios cerrados y los aerosoles. "Por lo que yo sé, a nivel científico y epidemiológico, el tema en estos momentos más importante son los espacios cerrados y el tema de los aerosoles", ha planteado.

El alcalde ha insistido en que no es "un especialista" pero ha asegurado que "ni las playas, ni los parques naturales, ni las montañas son un lugar de máxima contaminación" y ha manifestado que "seguramente, hay otros" que si lo son. "No voy a decir ninguno para que nadie me diga que estoy incitando a que se controlen más", ha precisado.

Así, Ribó ha señalado: "en estos momentos, respetando las directrices y esperando lo que diga el Consejo Interterritorial --de Sanidad-- yo no sería partidario de apretar mucho los controles a nivel de playas porque creo que allí no se producen los contagios". Tras ello, ha reiterado "máximo respeto" a las decisiones sanitarias y ha repetido que él no es epidemiólogo.