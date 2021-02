Valencia mantiene el 'blindaje' y alarga el cierre hostelero hasta el 1 de marzo

Algunas comunidades prefieren esperar y la Comunidad Valenciana es una de ellas. La Generalitat ha anunciado que prorrogará hasta el 1 de marzo el cierre total de bares y restaurantes en la región, el de los comercios a las 18:00 horas en todo el territorio y el cierre perimetral de las grandes ciudades durante los fines de semana. El objetivo, frenar el avance de la pandemia de coronavirus.

Así lo ha anunciado este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, tras la reunión de la Mesa Interdepartamental para la Prevención y Actuación ante la Covid-19, en una rueda de prensa en la que ha señalado que "el esfuerzo de todos" ha supuesto una mejora colectiva y "juntos estamos salvando vidas" y es "la ruta que tenemos que consolidar". Puig ha señalado asimismo que son "decisiones difíciles" pero "no podemos relajarnos" porque "no sería responsable" y ha anunciado que se mantendrán las restricciones actuales hasta el 1 de marzo porque están dando "buenos resultados", según recoge Efe.

Ha destacado que "el gran esfuerzo" y "sacrificio" de la sociedad valenciana está permitiendo mejorar la situación de una forma "más rápida" de la que esperaban, pero ha advertido de que las cifras actuales no permiten ninguna relajación. Ha señalado además que la incidencia acumulada de la Covid es de 777 casos por 100.000 habitantes, una cifra que se ha reducido significativamente en estos 15 días de restricciones, pero que aun está muy alejada del objetivo de 50 casos por cada 100.000 habitantes.

Además, ha señalado que la cantidad de muertos por coronavirus que cada día comunica la Conselleria de Sanidad (106 este jueves) es "insoportable y un doloroso recordatorio de la magnitud de esta tragedia", por lo que ha afirmado que es momento de hacer "un esfuerzo suplementario y seguir esta inercia que salva la salud de los valencianos".

Restricciones "solo el tiempo necesario"

El president ha asegurado que las restricciones durarán "solo el tiempo necesario, ni un día más", aunque ha indicado que en estos momentos no están para pensar en qué condiciones se pueden relajar las restricciones, pues no se trata de relajar sino de cumplir lo previsto por las autoridades sanitarias. Ha dicho que le gustaría que en 15 días se pudiera hablar de relajar estas medidas porque, según ha dicho, "es muy difícil tomarlas", y porque es consciente de que afectan a nuestra vida cotidiana, a los derechos de las personas y generan situaciones injustas.

Lo que no habrá, según Puig, es "una desescalada rápida, inminente y sin prudencia", y por ello, ha recordado que desde la Generalitat se ha puesto en marcha en Plan Resistir para ayudar a los sectores más afectados por la crisis de la pandemia, cuyo malestar comprende.

Puig ha apelado al diálogo con el sector hostelero para superar esta crisis, y sobre aquellos que amenazan con reabrir sus locales a partir del 16 de febrero, ha pedido que atiendan las circunstancias y que no promuevan "una confrontación estéril". "Las restricciones son positivas pero entendemos que hay que contrarrestar las pérdidas de estas empresas, y por eso se ha hecho el Plan Resistir", y se hará un plan 2 si es necesario, que lo será", ha asegurado Puig, quien espera también ayudas directas por parte del Gobierno. En este sentido, confía en que se imponga el diálogo y no sea necesaria "una cuestión de carácter disciplinario", pues, a su juicio, no deben producirse "atajos a la legalidad".