Mónica Oltra sobre Nochevieja: "Quien no esté vacunado, que se quede en casa".

La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha recomendado este jueves sobre las celebraciones de Nochevieja que quien tenga más de 12 años y no esté vacunado contra el coronavirus "se quede en casa".

Oltra ha señalado en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell que este año hay "un panorama muy muy diferente" al de la Nochevieja pasada, ya que entonces se llevaba solo cuatro días vacunando contra la Covid y actualmente más del 90 % de los valencianos han sido ya inoculados, una "diferencia sustancial".

Ha insistido en que sus recomendaciones para la última noche del año son la prudencia y las medidas de seguridad marcadas por las autoridades sanitarias: higiene de manos, mascarilla, distancia social y ventilación.

Ha pedido que se tenga en cuenta que la mayoría de muertes prematuras a causa de la Covid corresponde a gente no vacunada que no tiene otra patología y está físicamente bien -ha explicado que en los últimos diez días han fallecido una persona de 25 años y una de 27 que no se habían puesto la vacuna-, por lo que ha insistido en que se acuda a los puntos móviles de la Generalitat para recibir el pinchazo.

Preguntada por las fiestas extraordinarias de Nochevieja que la Generalitat ha autorizado en el edificio Veles e Vents de Valencia, con un aforo de 772 personas, y en un restaurante de Castellón, con capacidad para 400, ha indicado que supone que tendrán la obligatoriedad de exigir el pasaporte Covid y que estarán "dentro de lo que las autoridades sanitarias permiten".