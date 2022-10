La rebaja del IRPF en Valencia será la más cara para la administración pública. 

La propuesta de rebaja fiscal del presidente valenciano, Ximo Puig, es la de mayor coste para el erario público, en términos de dinero que se deja de recaudar, de todas las anunciadas en los últimos días por presidentes autonómicos. El IRPF es, por encima incluso del IVA, la fuente recaudatoria de mayor caudal, 94.546 millones en 2021 (según el estudio Panorama de la Fiscalidad Autonómica 2022 del Registro de Economistas Asesores Fiscales). Por tanto, las medidas que afectan a este impuesto, en especial si se diseñan con vocación de afectar a tramos mayoritarios del mismo, son las de mayor envergadura, explican varios economistas consultados.

Puig ha anunciado un aumento de las deducciones, una ampliación del porcentaje de población valenciana exenta de pagar el tramo autonómico del IRPF por tener ingresos bajos y una rebaja progresiva del pago de IRPF para rentas inferiores a 60.000 euros que llegará al 21% en los tramos más bajos. En suma, su reforma afecta al impuesto más significativo y además, con mayor ambición que las otras, porque se dirige a los cuatro primeros tramos y, en el de rentas por debajo de 10.000 euros, reduce la tasa en un 21%.

Javier Santacruz, economista y analista financiero, explica a EFE que, de entre las medidas que se han anunciado, “lo que más coste tiene a corto plazo es tocar los tramos del IRPF. Tiene mucho coste recaudatorio, es el impuesto más importante de todo el sistema para las Autonomías”."Aunque generalizar no es fácil”, explica Luis Del Amo, secretario técnico del Consejo General de Economistas, “puede decirse que las variaciones existentes en las tarifas autonómicas en los últimos años no significaban demasiado en términos cuantitativos, quizá sí en la Comunidad de Madrid, pero en general no eran cantidades muy importantes, porque la variación venía a afectar a un porcentaje pequeño de la población”.

Algunas de las reformas anunciadas en los últimos días, continúa Del Amo, afectarán al IRPF en tramos más bajos y por tanto a más población, “aunque en su mayoría supondrán una merma pequeña en términos recaudatorios". "La excepción quizá es el caso de la Comunidad Valenciana, porque su rebaja en el IRPF es más significativa que una simple deflactación e incluye otras medidas también significativas, como subir el mínimo exento, por ejemplo”, añade.

López Miras, en Murcia, quedaría en este sentido segundo, porque su medida de rebajar en cuatro puntos el tipo que pagan las rentas por debajo de 60.000 euros afecta también al IRPF. En la misma línea se ha situado el Gobierno de Castilla y León, que ha anunciado que va a rebajar la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta en su tramo más bajo, pasando del 9,5% al 9%, lo que supone una rebaja cercana al 5%. Y le siguen medidas que también afectan al IRPF, pero en menor medida: Madrid, que ya lo rebajó anteriormente, ha anunciado que deflactará este impuesto en todos sus tramos, además de bonificar al 25% la tasa de Sucesiones; Galicia ha anunciado su actualización con la inflación para rentas inferiores a 35.000 euros, con efecto retroactivo desde enero de 2022, una medida similar a la adoptada en Andalucía por Moreno Bonilla.

Los tributos cedidos desde la Administración central a las autonomías son, por orden de importancia, el IPRF y el IVA, seguidos de impuestos especiales y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el Impuesto sobre Sucesiones y el de Donaciones. Sobre estas tasas, y en concreto sobre el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, que en los casos más comunes grava compraventas de viviendas o vehículos de segunda mano, en las que el comprador está obligado al pago del impuesto, han actuado recientemente la Junta de Andalucía y la Xunta de Galicia. El ejecutivo andaluz lo ha suprimido, en la práctica, y el gallego ha elevado al 50% la bonificación.

“Bonificar el 100% del impuesto del Patrimonio, como se ha hecho en Andalucía, representa mucho menos que afectar al de la renta. Además, no es demasiado complicado sustituirlo por otro impuesto o crear algún tributo propio”, señala Santacruz. Hay otros impuestos, sobre el Juego, Determinados Hidrocarburos o Determinados Medios de Transporte, que no han variado, como tampoco el ya citado del 50% de la recaudación líquida por Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)