Valls arremete contra Cs: "Ahora ya es diferente y pacta con reaccionarios"

"Cuando hace un año me instalé en Barcelona, Ciudadanos era un partido progresista, europeísta y centrado. Poco a poco, aquel partido se fue convirtiendo en un partido diferente. Mi compromiso con los barceloneses ha sido lo único que frenó mi ruptura después de las elecciones andaluzas. Cs se dice liberal, progresista y europeísta pero se ha convertido en el partido que pacta de hecho con una formación antiliberal, reccionaria y antieuropea".

Manuel Valls, cabeza de lista de Barcelona pel Canvi-Ciutadans, que hizo posible la investuidura de Ada Colau como alcaldesa de Barcelona, ha arremetido con dureza contra la dirección de CS que pilota Albert Rivera por sus relaciones y acuerdos en la sombra con Vox.

"Cada uno es responsable de sus actos. Es una deriva grave que no comparten muchos. La estrategia de cuanto peor mejor, mejor es peligrosa. Cuanto peor, peor. Es indispensable siempre esperar lo peor sin una alternativa", ha apostillado.

"No votar a Colau era votar a Maragall y yo no recibo lecciones de los populismos ni en Francia ni aquí", ha afirmado Valls. "Se decidía si se podía evitar lo inevitable, que Barcelona tuviera un alcalde independentista, y es lo que hicimos los tres concejales de Barcelona Pel Cambi. No es lo mismo Colau que Maragall ni las bases de Barcelona en Comú ni sus electores".