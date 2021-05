Varias CCAA tienden la mano a acoger a menores no acompañados de Ceuta. 

Galicia, Cataluña, Valencia, Baleares y País Vasco se han ofrecido a acoger a menores no acompañados que llegaron a las costas de Ceuta a nado. Así se lo han comunicado a la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, en la reunión urgente celebrada esta tarde para abordar la crisis de Ceuta. Galicia, por su parte, cuenta con 147 menores no acompañados institucionalizados. Además, acordó en enero recibir otros 15 ciudadanos procedentes de Canarias, pero no llegaron a viajar a Galicia. A su vez, el Govern balear, en coordinación con los consejos insulares, se ha ofrecido al Gobierno para acoger a menores no acompañados que han llegado en los últimos días a Ceuta desde Marruecos.

La misma disponibilidad ha tenido el gobierno valenciano. La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha trasladado este miércoles al Ejecutivo central que, desde el gobierno valenciano, "siempre" han arrimado "el hombro" y lo seguirán "arrimando", también ahora ante la situación de menores que están llegando solos en la crisis migratoria de Ceuta. En esta línea, ha mostrado la solidaridad del Consell con la ciudad autónoma, y también con las regiones donde cada día llegan personas "huyendo del horror", como son Canarias, Andalucía o Melilla.

En cuanto a Cataluña, la Conselleria de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias de la Generalitat ha transmitido a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, que responderá acogiendo a menores migrantes solos que están en Ceuta, "como ha hecho los últimos años, y concretamente, hace dos semanas con 43 menores procedentes de Canarias". Han trasladado que es "indispensable" la presencia de los ministerios de Interior y de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en estos encuentros, para que participen en las soluciones que son necesarias en ámbitos de sus competencias.

Finalmente, El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha informado este miércoles que Euskadi participará en la acogida humanitaria a las personas menores sin referente familiar de origen extranjero que han llegado en las últimas horas a Ceuta, como ha propuesto el Ministerio de Derechos Sociales. La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, acompañada por la viceconsejera de Políticas Sociales, Lide Amilibia, el director de Migración y Asilo, Xabier Legarreta, y la directora de Familias e Infancia, Irune Muguruza ha participado este miércoles en el Consejo Territorial convocado por la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, para abordar la situación de los menores migrantes que han llegado a Ceuta en las últimas horas.