Los viajeros a Tinduf denuncian: "Es una falsa alarma para echar a los españoles"

Para llegar a Tinduf desde España hay que montarse en un avión por casi dos días. En la localidad lejana viven cientos de españoles que llevan a cabo trabajos de voluntariado en campos de refugiados y la advertencia del Ministerio de Exteriores sobre un posible atentado terrorista ha sembrado la incertidumbre sobre el grado de seguridad que hay en la zona. La Información acudió al aeropuerto de Madrid Barajas para conocer las inquietudes de los pasajeros que emprendieron un viaje a Tinduf este jueves ante la alarma de las autoridades españolas.

"Es propaganda". Dos viajeros aseguraron que andar por la zona amenazada es más seguro que por la capital por la presencia de los campos: "Hay mucha policía". Con sus maletas de cuatro ruedas color rojo ambos se dirigen a la localidad a visitar a sus familiares por dos semanas con total tranquilidad. Uno de ellos aseguró estar "en contacto con todos y nadie nos ha dicho que hay algún riesgo o cambio en las calles. Vamos a ir". Los pasajeros prefirieron identificarse como cooperador 1 y 2 por la sensibilidad del tema.

No son los únicos que ven la situación de esta manera. EFE apunta que un grupo de sesenta personas de Castilla y León viajará este viernes a los campamentos de refugiados saharauis pese a la recomendación realizada por el Ministerio de Asuntos Exteriores para que no se visite la zona por riesgo de atentado yihadista. El delegado saharaui en Castilla y León y representante del Frente Polisario en la comunidad autónoma, Mohamed Labat, ha explicado que el viaje se mantiene porque, a su juicio, no existe ningún riesgo para la seguridad y tampoco han visto ninguna amenaza ni Naciones Unidas ni Argelia, ni el Gobierno saharaui. Para él, al igual que para los viajeros, la advertencia "carece de fundamento" porque la "creciente inestabilidad del norte de Mali" está muy lejos de Tinduf".

"Voy con frecuencia a Tinduf y no considero que haya riesgo en la zona. En estos momentos me estoy comunicando con mis familiares y no me han dicho que pasa algo. Todo está como siempre". Preguntado por la situación de los españoles en los campos, el cooperador 1 aseguró que "si están ahí es porque es seguro. Si ha habido algún movimiento de ciertos grupos es para desintensivar que lleguen más españoles. Los campamentos son más seguros que la ciudad".

El cooperador 2 insistió en que se trata de una "falsa alarma en el momento perfecto, la víspera de las fiestas, para echar a los españoles". Para él, hay muchos grupos locales que buscan la salida de los ibéricos y otros extranjeros en la zona porque quieren hacer un referéndum de autodeterminación. "Cada uno trata de defender lo suyo. Si en la votación sale que la zona debe ser controlada por Marruecos, España, Italia... lo respetaremos, pero queremos decidir. Es lo único que se pide desde 1991, pero todo sigue igual". La inestabilidad política ha provocado pocos cambios de dominio territorial según los viajeros, y el último altercado que recuerdan entre civiles y el Estado Islámico del Gran Sáhara (ISIS-GS) es un secuestro que se remonta al 2011, cuando dos españoles y una italiana fueron capturados por casi nueve meses por el grupo yihadista. "Desde entonces hemos vivido en paz".