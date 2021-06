Viajes, dietas y un lobby americano: Así gastó el procés 5 millones en el exterior

El Tribunal de Cuentas no ha tirado por lo bajo y ha cifrado en más de 5,4 millones de euros los gastos de las denominadas ‘embajadas’ catalanas y el Consejo de la Diplomacia Pública de Cataluña (Diplocat) para promocionar el proceso soberanista en el exterior. Pese a que una de las consejeras del órgano supervisor emitió un voto particular al informe de fiscalización aprobado en marzo de 2019 -que abrió la puerta a investigar la presunta responsabilidad contable de una treintena de ex altos cargos de la Generalitat-, al considerar que no se ha podido acreditar suficientemente la irregularidad de algunas de las partidas, el acta de liquidación provisional detalla gastos de más de 300.000 euros relacionados con viajes de los expresidentes de la Generalitat Artur Mas y el fugado Carles Puigdemont y sus consejeros al extranjero; otros 451.000 euros para la organización de actividades deportivas o charlas, así como otros 932.000 euros destinados a visitar a líderes de opinión y periodistas internacionales con el objetivo de ‘vender’ el independentismo a fuera de España.

En concreto, en las conclusiones del acta de liquidación provisional, a las que ha tenido acceso La Información, el órgano fiscalizador concreta que 317.790,97 euros fueron destinados a esos viajes que realizaron los altos cargos del Govern. Asimismo, indica que una docena de delegaciones del Gobierno catalán (Alemania, Reino Unido, Francia, Ginebra, Polonia, Estados Unidos, Italia, Dinamarca, Portugal, Croacia, Austria y ante la Unión Europea) cometieron presuntamente irregularidades relacionadas con el "proceso de autodeterminación", que habrían supuesto el coste de 205.081,27 euros.

En dicho documento, también se incluyen los actos de promoción del proceso soberanista, como la "acción y sensibilización internacional", que se intentó mediante la actividad parlamentaria, académica, cultural y deportiva, que presuntamente se sufragó con 451.487,86 euros. A ello se suma el presunto desvío de otros 152.578,87 euros para la "implicación de la sociedad civil catalana" a través de la organización de debates y "observación electoral".

Por otro lado, el Tribunal de Cuenta añade los supuestos costes de los programas de visitas internacionales a líderes de opinión, periodistas o los proyectos para la promoción en red, cuyo total se cifra en 932.125 euros. Pero el órgano fiscalizador no se queda aquí, pues también examina las cuentas empleadas para financiar los gastos de personal que tuvo el Patronato Cataluña Mundo, o su ‘heredero’ Diplocat, como la demanda de dos trabajadores por el cierre de la oficina de Lleida (80.232,96 euros), o para cubrir el puesto de jefe de la oficina de prensa (134.286,76 euros).

Contrato por más de un millón de euros

Una de las cifras más elevadas que destaca acta de liquidación provisional corresponde al contrato del Diplocat con el 'lobby' norteamericano denominado Independent Diplomat, que entre 2013 y 2015 prestó servicios para promocionar el independentismo catalán en el exterior. Por estos servicios se abonaron 1.392.300 euros. Estos no fueron los únicos 'trabajos' que requirieron para promocionar el 'procés', pues el órgano supervisor también detalla en su documento que 44.970,16 euros se destinaron a distintos contratos relativos con "la propuesta y desarrollo de acciones para dar difusión al argumentario sobre el proceso político y social que vive Cataluña sobre el derecho a decidir y, sobre todo, a su proyección en los ámbitos de decisión internacionales”, firmado en 2013; o para el "análisis de la pervivencia del marco legal", suscrito en junio de 2015.

Asimismo, el órgano supervisor agrega en las partidas presuntamente irregulares 17.154 euros que fueron a parar a un contrato de arrendamiento de un inmueble en Bruselas (Bélgica); y otros 6.061,21 euros que se destinaron a una empresa de trabajo temporal para traducción y soporte administrativo a equipos de expertos internacionales. A todo ello, se suman 422.056,66 euros destinados a subvenciones, como ayudas a la Federación de Organizaciones Catalanas internacionalmente reconocidas.

El Tribunal de Cuentas citó este martes a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado, a las acusaciones populares, así como a los abogados de los 39 presuntos responsables contables de estos gastos para comunicarles el acta de liquidación provisional, que pone fin a un proceso de instrucción abierto tras la aprobación el 28 de marzo de 2019 de un informe de fiscalización sobre la actuación del Diplocat. De este modo, ha dado a conocer que estima el gasto de las actividades de este organismo para impulsar el 'procés' en 5.422.879, 48 euros.

El indulto no afecta a la responsabilidad contable

Una cantidad de la que ha responsabilizado, provisionalmente y de forma solidaria, entre otros a Artur Mas y Carles Puigdemont, o los exconsejeros catalanes recientemente indultados, como el exvicepresidente catalán Oriol Junqueras. Cabe recordar que los indultos son un 'perdón' que concede el Ejecutivo a las condenas impuestas en un procedimiento penal, pero que en nada afecta en la responsabilidad contable que aún se dirime.

Además, esta cifra de 5,4 millones de euros se sumará a los 4.146.274,97 euros que el Tribunal de Cuentas ya estimó en enero de 2020 con motivo de la organización del referéndum ilegal de 1 de octubre de 2017, cantidad que ya ha sido garantizada como fianza por los presuntos responsables contables para evitar el embargo de bienes ante una posible futura condena.

Así, el órgano que supervisa la gestión de las cuentas públicas ha fijado las cuantías que cada uno de los líderes independentistas tienen que afianzar, en un plazo de 15 días, ante una eventual condena, y garantizar así su reintegro a las arcas públicas. La responsabilidad contable se ha determinado según el periodo temporal en el que han desempeñado sus cargos. De este modo, responsabiliza de las cantidades más altas al exconsejero de Presidencia Francesc Homs (2,95 millones); el expresidente catalán Artur Mas y el que fuera de Economía Andreu Mas-Collel (2,8 millones); el que fuera responsable del departamento de Asuntos Exteriores Raül Romeva (2,1 millones de euros), seguidos de Puigdemont (1,98 millones) y Junqueras (1,96 millones).