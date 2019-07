La víctima de La Manada de Manresa: "Se pasaban pistolas, estaba atemorizada"

Las declaraciones de hoy en el juicio que está teniendo lugar en la Audiencia Provincial de Barcelona en relación con la violación múltiple que sufrió una adolescente menor de edad a manos de varios jóvenes en 2016 en un botellón en una fábrica abandonada de Manresa podrían cambiar la calificación de la Fiscalía que en principio pedirá penas de entre diez y doce años de cárcel por violación por turnos. No descarta elevar el caso a agresión sexual si de la declaración de la joven se desprende que fue sometida mediante violencia o intimidación. La víctima es una de las que testifica hoy y ha asegurado que "se estaban pasando pistolas, estaba atemorizada", ha declarado esta joven que cuando sucedió todo tenía 14 años.

Según recoge la Fiscalía, los acusados aprovecharon que la adolescente se encontraba bajo los efectos del alcohol y las drogas para violarla. El principal acusado, Bryan Andrés M., habría animado al resto a agredirla sexualmente por turnos. Según recoge La Sexta, la joven ha relatado como Bryan le acompañó a "mear y empieza a meterme los dedos en la vagina, le dije que me dolía, le dije que no quería. Volvimos a la caseta, empiezan a hacerme cubatas y ya no me acuerdo de más". Y continúa asegurando que otro se le echó encima y la forzó sexualmente: "Sólo me acuerdo de que estaba llorando".

"La fiscalía considera no hubo intimidación, obviando que se trata de una menor de 14 años, frente a siete hombres y en estado de embriaguez", han criticado las asociaciones, a la vez que han mostrado "indignación por la calificación de la fiscalía" y "todo el apoyo y solidaridad con la chica agredida que, tras casi tres años, continúa con secuelas", aseguran desde diferentes asociaciones.