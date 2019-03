Las víctimas no consentirán chantajes por el 11-M y avisan: es un caso abierto

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce, ha asegurado hoy que el 11M sigue siendo "un caso abierto" y ha advertido de que las víctimas no consentirán que "algunos se permitan el lujo de chantajear al Estado con supuestas revelaciones" sobre el mayor atentado en Europa.

Araluce ha pronunciado estas palabras que ha pronunciada en el Bosque del Recuerdo en el parque de El Retiro de Madrid con motivo del quince aniversario de la masacre terrorista que dejó 192 muertos y ante una amplia representación política encabezada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; los líderes del PP y de Ciudadanos, Pablo Casado y Albert Rivera, respectivamente, así como otros dirigentes regionales y municipales.

Durante su discurso, Araluce se ha referido sin nombrarlo al excomisario José Manuel Villarejo que, desde prisión, ha acusado a las autoridades españolas de no haber investigado lo suficiente esos atentados. "Las víctimas se merecen, nos merecemos, que se llegue hasta el final de las investigaciones sobre cualquier atentado terrorista. Con verdad y rigor. Sin frivolidades, especulaciones o falsas expectativas que nos provoquen un dolor infinitivo y supongan una nueva victimización", ha enfatizado Araluce.

"Verdad, Memoria, Dignidad y Justicia. Son los cuatro pilares sobre los que debe sustentarse cualquier proyecto que pretenda colocar a las víctimas en una posición central. Cuatro palabras que de tanto repetirlas corremos el riesgo de difuminarlas", ha clamado la presidenta de la AVT, Maite Araluce, durante su intervención en la cita.

Araluce ha hecho hincapié en que cuando se habla de Verdad se trata de "contar la historia de terrorismo tal y como ha sido sin tergiversaciones, manipulaciones ni falsas justificaciones". Y es que, para la presidenta de la AVT, "no hay causa alguna que justifique el asesinato, la extorsión o la amenaza" y ha reivindicado el derecho "a saber" qué paso con sus seres queridos o qué investigaciones se llevaron a cabo. "El derecho a la verdad ni prescribe ni se indulta", ha reclamado.

En este punto, ha aludido a "la veintena de etarras que aún siguen en libertad" que podrían colaborar para resolver los atentados "cuya autoría ha quedado impune o en los que tengan responsabilidades". A su parecer, no se puede consentir "el chantaje al Estado" de los terroristas y por ello ha pedido que "cumplan sus condenas" porque "la política penitenciaria no puede acabar convirtiéndose en moneda de cambio".

Críticas al Ayuntamiento

Tras Araluce, ha tomado la palabra la comisionada para las víctimas del terrorismo y madre de una de las víctimas en los atentados del 11M, Ángeles Pedraza, que ha relatado que aún cuando le suena el despertador se levanta sobresaltada con "la sensación de angustia y de pánico". "Hoy se cumplen 15 años de ver cómo los terroristas nos arrebataban las vidas de nuestros hijos, hermanos y amigos. Quince años sin vivir con odio y sin sed de venganza, pero sí de Justicia. Ni olvido ni perdono y pido que la muerte de nuestros seres queridos no caiga en el olvido", ha expresado entre lágrimas.

A su juicio, las víctimas del terrorismo y la política van unidas por el hecho de que "las asesinaron para imponer un proyecto político" y ha lamentado que a muchos se les llene "la boca con que están con los víctimas pero solo están en actos del 11 de marzo".

"A los terroristas no les debemos nada por dejar de matar y por eso apoyo las políticas y políticos que hacen todo lo posible para que los terroristas cumplan sus condenas íntegras. Duele ver que algunos se hacen fotos con Otegi, pactan con ellos o tienen gestos como el del Ayuntamiento de Madrid que ha quitado las últimas placas. Nos han quitado la vida, pero la dignidad no nos la quitarán nunca", ha zanjado.

Almeida abandona el acto de Atocha

Otro de los actos homenaje en memoria de las víctimas ha sido el organizado en Atocha por la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, los sindicatos CCOO y UGT de Madrid y la Unión General de Actores. En el acto han intervenido los secretarios generales de los sindicatos de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, y el presidente de la asociación, Eulogio Paz.

El discurso de Paz ha sido motivo de polémica porque, según ha valorado el portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid y candidato a la Alcaldía de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha sido "un mitín político intolerable en un día que debe ser de homenaje a las víctimas". Almeida ha abandonado el acto durante el discurso de Paz, "tras más de 15 minutos de ataques al PP", han señalado fuentes populares a Europa Press.

Además, han afeado a Paz que "ni siquiera ha hablado de las propias víctimas y se ha limitado a calumniar al PP". Paz ha acusado al PP de mentir para "intentar ganar las elecciones" y para "deslegitimar y boicotear al gobierno de Zapatero", al tiempo que le ha reprochado que a día de hoy no haya pedido perdón por las "mentiras". Según las citadas fuentes, en las primeras intervenciones, de los secretarios generales de UGT y CCOO de Madrid, Luis Miguel López Reillo y Jaime Cedrún, "también ha habido críticas, que se pueden compartir o no, pero que son críticas y no ataques insultantes".