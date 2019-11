Gritos ensordecedores en la sede de Vox: "España unida jamás será vencida"

Desde la ventana de la sede del partido Vox su líder Santiago Abascal saludaba desde la ventana a los votantes que se han agolpado a las puertas al grito de "España unida jamás será vencida" y con música de Nino Bravo de fondo. Era el único partido con un escenario montado. Los sondeos ya hablaban de sorpasso a Ciudadanos, pero según avanzaba el escrutinio veían como superaban la barrera de los 50 escaños y se convertían en el tercer partido más votado en las elecciones generales del 10-N.

"Buenas noches y Viva España". Así ha empezado Abascal su discurso después de conocer los resultados electorales entre gritos de "Presidente" y "A por ellos". 3,5 millones de españoles "han confiado en nosotros". Pero "quiero hacerles una promesa. No les defraudaremos, no daremos un paso atrás y defenderemos en las cortes lo mismo que hemos defendido de campaña". Hace once meses no teníamos representación en ninguna institución y hoy somos la tercera fuerza política de España, recuerda. Y hemos logrado ser el partido "que más sube en votos y en escaños". Asegura que en once meses han "alterado el mapa político de España y también han protagonizado un cambio político y cultural".

Para acabar ha pedido a sus votantes que "No nos regodeemos en la euforia porque a partir de mañana tenemos la responsabilizad de construir un futuro mejor". Pide construir una oposición "al consenso progre". Y recuerda que "hemos llegado hasta aquí sin un euro de dinero público y con zancadillas y a pesar de una brutal campaña de criminalización y de insultos sistemáticos lanzados desde todas las tertulias y telediarios".