Que viene el lobo: el sector ganadero alerta de los riesgos de frenar la caza

La prohibición de la caza del lobo en todo el territorio español como síntoma. La Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en medio de una fuerte división entre las comunidades autónomas y a instancias del Ministerio de Transición Ecológica y reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera, acordó este jueves incluir al lobo ibérico en el Listado de Especies de Protección Especial (LESPRE), lo que, en la práctica, impide la caza de esta especie en todo el territorio nacional y, sobre todo, al norte del Duero, donde se concentran el 95% de las 297 manadas de lobos y los más de 2.700 ejemplares que se estima existen en España.

"Es una decisión ideológica, que nada tiene que ver con la defensa del medio ambiente, la biodiversidad o el mundo rural y, muy al contrario, es un auténtico torpedo en la línea de flotación de la llamada ‘España vaciada’", explican desde la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), que tras la decisión, han pedido la dimisión de teresa Ribera y su secretario de Estado de Medio Ambiente, el socialista asturiano, Hugo Morán.

"No solo son los festines que el lobo se pega con las cabezas de ganado y la consiguiente sangría económica para el ganadero. También, la propagación de enfermedades, que podrían derivar en zoonosis, o sea, ser transmitidas al ser humano; la producción de daños en las explotaciones agrícolas mediante los cada vez más frecuentes destrozos de cosechas, la creciente alarma en los pueblos porque los lobos se acercan cada vez más a las poblaciones, los daños en infraestructuras básicas y la generación de accidentes de tráfico. El control de las especies silvestres es prioritario", explican en COAG.

"Lo contrario deja indefensos, como se puede comprobar a diario, no solo a agricultores y ganaderos, sino también al conjunto de la sociedad, que ya está viendo las consecuencias de una proliferación descontrolada de fauna salvaje". Además, según explica José Manuel Soto, responsable de fauna salvaje en COAG Castilla y León, "no es más que el inicio de un camino cuyo objetivo no es otro que el de la prohibición total de la caza en España. Ese es el objetivo. ¿Qué quieren Sánchez, Iglesias o el director general de Bienestar Animal? ¿Ver correr por el Paseo de la Castellana a lobos, ciervos o jabalíes?".

Las otras dos grandes asociaciones agrarias y ganaderas de España, UPA y Asaja, también han criticado una medida que califican de "ideológica" y que lleva a la "ruina" al mundo rural. Curiosamente, o quizás por ello, las cuatro comunidades autónomas que albergan en sus territorios el 95% de los lobos que existen en España, Castilla y León, Galicia, Asturias y Cantabria, junto a Madrid, Murcia, Andalucía y Euskadi, se opusieron a la prohibición alentada desde el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y ya advierten, como ha hecho el Gobierno de Castilla y León, que darán la "batalla" ante una decisión "ideológica" y que ven basada en razones de conservación de la especie porque "el lobo está absolutamente conservado" e "incluso" presenta una "expansión desordenada", llegando a territorios "donde nunca ha estado", como en la Sierra de Madrid, a escasos sesenta kilómetros de la capital.

"Por tanto, entendemos que los intereses generales tienen que estar por encima de los particulares e ideológicos de una determinada entidad ecologista o animalista". Y es que según los datos de la propia Consejería de Medio Ambiente de esta región, en 2019 se registraron 2.579 ataques de lobo en toda Castilla y León, que malograron 3.774 cabezas de ganado. Las pérdidas que dichos ataques generaron a los ganaderos fueron de 2 millones de euros.

Pero tanto las organizaciones de agricultores y ganaderos como los cazadores -hay 800.000 licencias en España hasta convertirse esta actividad deportiva en la tercera de España por número de practicantes federados tras el fútbol y el baloncesto- ven en esta prohibición de la caza regulada del lobo para su control poblacional como un "síntoma" del objetivo final "de un Gobierno, en manos de organizaciones radicales que practican un falso ecologismo y un falso animalismo, que no es otro que la prohibición total de la caza", como explica a La Información el director general de la Fundación Artemisan, Luis Fernando Villanueva.

La Fundación Artemisan, "una organización privada sin ánimo de lucro, cuyo objetivo es promover la gestión y conservación de especies de fauna y flora a través de la investigación, comunicación y defensa jurídica, prestando especial atención al aprovechamiento sostenible de especies cinegéticas para al beneficio de los Ecosistemas y el mundo rural", constata que desde el inicio de la pandemia del coronavirus, y debido a las restricciones de movilidad decretadas para frenar la pandemia, y también debido al "acoso" que sufren los cazadores desde el ejecutivo y las organizaciones animalistas y ecologistas, "ha habido un descenso de entre el 20% y el 40% de los permisos de caza expedidos en 2020".

Según esta Fundación, que integra a miles de socios, las graves consecuencias que está sufriendo el sector de la caza por la práctica paralización de la actividad, "resultará en sobrepoblaciones, daños agrícolas, accidentes de tráfico, zoonosis y peligro para la propia biodiversidad, así como importantes pérdidas económicas". Por ello, la entidad plantea la necesidad de implementar ayudas directas, a través del fondo de compensación por la Covid-19, a las empresas del sector, "que han tenido que paralizar prácticamente su actividad y que afrontan pérdidas millonarias que afectarán especialmente a un entorno rural ya muy castigado por el desempleo y la pérdida de economía".

En diciembre de 2018, al hilo de unas manifestaciones de la ministra Teresa Ribera en las que hablaba de su intención de prohibir la caza y las corridas de toros, La Información hablaba con Antonio, un ciudadano de Villanueva de Córdoba, en el valle de Los Pedroches, en plena ‘milla de oro’ de la caza en España, de 37 años, casado y con dos niños de 11 y 9 años. Antonio -y como él muchas personas de su zona y de las comunidades vecinas de Castilla la Mancha y Extremadura- vive de octubre a marzo de la caza. "Por aquí, en estos seis meses hay muchas monterías todos los fines de semana y yo, y en muchas ocasiones también mi mujer, trabajamos en ellas y luego ya, en primavera y verano, nos dedicamos al campo. Si la caza desaparece, ¿de qué vamos a comer muchos de los habitantes de estos pueblos?".

Hoy, dos años y cuatro meses después, Antonio nos asegura: "Desde que estalló la pandemia no hemos trabajado ni un solo día en las monterías. Nada de nada. Lo estamos pasando muy mal. Y como nosotros muchas familias de toda esta zona". Y es que cabe recordar que la caza genera cerca del 0,4% del PIB español, 6.500 millones de euros y emplea a 187.000 personas. Empleos que se dan principalmente en el mundo rural. Además, cada año, "el sector cinegético invierte 300 millones de euros en conservación del medioambiente y prevención de incendios en nuestros montes, inversiones que estarían en riesgo si se sigue asfixiando al sector", según se asegura desde Artemisan.

Desde donde explican, además, que en España se abaten cada año más de 800.000 piezas de caza mayor (jabalíes, ciervos, corzos, muflones...), que se convertirán directamente en 1,5 millones de piezas, que se sumarán a las ya existentes si no se flexibilizan las restricciones y se permite la actividad cinegética. "Esto provocará, sin dudas, densidades muy superiores a la capacidad de carga de cualquier territorio", apuntan.

El problema de las carreteras

En los últimos años se han hecho virales y habituales las imágenes de animales salvajes, sobre todo jabalíes, en centros urbanos, incluso en Madrid y Barcelona, y en carreteras debido a la masificación de estas especies por la falta de control poblacional de especies, que se produce principalmente por la actividad cinegética. El ‘problema’ que ocasiona, como se ha reflejado graves daños en la actividad agrícola y ganadera, tiene otra vertiente, no menos grave: desde el 2014, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), se ha duplicado el número de accidentes ocasionados por la fauna salvaje en nuestras carreteras.

La propia DGT ha proporcionado esta semana a este medio los últimos datos disponibles, los del 2019, porque "aún estamos elaborando los definitivos de 2020": en 2019 los accidentes con heridos y fallecidos causados por fauna salvaje en nuestras carreteras (más del 80% por jabalíes y corzos) fueron 23.602, de los que resultaron 273 personas heridas y 3 fallecidos en las 24 horas siguientes al accidente. Y todo apunta a que, pese a las restricciones de movilidad que hemos sufrido en el año 2020 por la pandemia del coronavirus, las cifras del año que acaba de finalizar serán muy similares.

Así, por ejemplo, la prensa gallega informaba estos días atrás cómo la AP-9 era testigo de esa desinhibición, sobre todo de los jabalíes, que tienen notables tasas de sobrepoblación en Galicia, y donde las vallas metálicas que cierran los 219 kilómetros de la autopista gallega han sido objeto de reiterados ataques de manadas a las que los cierres no están disuadiendo de su intención de cruzar el vial. Así, en diversos puntos de la AP-9 los jabalíes han reventado sus cierres perimetrales tras excavar en su base y arrancar parte del tendido ayudándose de sus colmillos y cruzar de esa manera la autopista, con el gravísimo peligro que ello conlleva para la seguridad vial. Es por ello, que la empresa concesionaria de la autopista, AUDASA, se ha visto obligada a reforzar el vallado en numerosos puntos.

Ante esta situación, la organización agraria y ganadera COAG explica que "la mayoría de los accidentes de tráfico provocados por animales silvestres son responsabilidad de dos especies: el corzo (57 %) y el jabalí (37 %). Los dos anteriores más el ciervo y el conejo son a su vez responsables de la mayoría de los daños que se producen en las explotaciones agrarias. Todas ellas son especies cinegéticas que se han expandido extraordinariamente en los últimos años, sin duda, favorecidas por las trabas judiciales que se han puesto al ejercicio de la caza así como al creciente desprestigio social de esta actividad. Las manadas de cérvidos y piaras de jabalís no pueden seguir creciendo exponencialmente".