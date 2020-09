Villarejo afirma que le pidieron destapar cuentas del Rey Emérito para imputarle

José Manuel Villarejo tiene prisa por declarar en la Audiencia Nacional. El comisario jubilado ha remitido una carta al juez que le investiga por supuesta organización criminal en la que denuncia la imputación de Corinna Larsen en el macroprocedimiento así como la existencia de una presunta trama para poder actuar por la vía judicial contra el Rey Emérito. Según expone en la misiva, recibió una "oferta" para desvelar unas supuestas estructuras bancarias de Juan Carlos en los Emiratos Árabes que facilitarían así su imputación y justificaría su viaje a Abu Dabi. Además, Villarejo apunta a la asistente de la empresaria alemana como la persona que filtró información privada suya al CNI, como ya adelantó La Información.

El magistrado Manuel García Castellón reabrió el pasado mes de julio la pieza bautizada como 'Carol' e imputó en la misma a la examiga íntima del Emérito. El instructor consideró que había que investigar si realmente la consultora germana solicitó a Villarejo que investigara a su asistente personal, de nacionalidad española, ante la sospecha de que estaba filtrando información de su vida privada. Aunque la citación estaba prevista para este mismo miércoles, Manuel García Castellón decidió retrasar la declaración al 28 de septiembre y la del comisario jubilado para un día después. Sin embargo, éste solicita en su carta que le cite "con la mayor urgencia" para declarar sobre una presunta operación contra el Emérito asegurando que detrás de todo esto está el exdirector general del CNI, Félix Sanz Roldán.

"Imagino que ha retrasado al máximo mi declaración y de la señora Larsen porque después de oírnos difícilmente podrá mantener esta mamarrachada sin quedar en evidencia", expone en la misiva en la que desliza que, de no poder prestar declaración sobre estos hechos en sede judicial, lo hará en el juicio que arranca el próximo 18 de septiembre en los juzgados de Plaza Castilla. La vista, que se ha ido retrasando desde el mes de febrero, tiene origen en una denuncia de Sanz Roldán contra el agente encubierto por calumnias y contará con la testifical de Corinna Larsen, la cual avalará en sede judicial las presuntas amenazas que recibió desde el Centro de Inteligencia cuando rompió su relación con el Rey Emérito en el año 2012.

El archivo Jano

Al respecto, Villarejo afirma que Corinna le trasladó su "indignación" al descubrir que su empleada del hogar era invitada a comer por el entonces director del CNI "para conocer supuestos escarceos de una amante real" y que descubrió en la misma sede de los servicios secretos planes "sobre el posible secreto y/o eliminación física" de Corinna si no se podía recuperar el archivo Jano y otros documentos comprometidos. Se refiere el agente encubierto a un documento que contendría importante información comprometedora de numerosas personalidades relevantes del país. "Si piensa que garantizando y ganando tiempo logrará que antes o después me llegue mi muerte, silenciándome para siempre, ya le auguro que no tengo intención de darle facilidades a nadie. Tendrán que mejorar el empeño y sugerirle a su amigo y a sus cómplices que adopten el modelo ruso que garantiza mejores resultados", expone.

Tanto Corinna como Villarejo han recurrido las imputaciones en esta pieza quinta del caso Tándem al considerar que las grabaciones a las que alude el magistrado no pueden investigarse puesto que se produjeron después de la jubilación de Villarejo. De hecho, la defensa de la empresaria alemana ha presentado un informe pericial al juzgado en la que se certifica que el encuentro celebrado en Londres tuvo lugar el 7 de octubre de 2016, esto es, meses después de la salida de Villarejo de la Policía Nacional. De este modo, decaerían los delitos de cohecho y revelación de secretos que le imputa el magistrado instructor por llevar a cabo los encargos de sus clientes mientras estaba en activo en la Policía Nacional.

La declaración de Corinna

En dicho encuentro, que se produjo gracias a la mediación del expresidente de Telefónica Juan Villalonga (también imputado en la pieza), Corinna trasladó al comisario que Juan Carlos le pidió que actuara como testaferro de determinadas cuentas bancarias que poseía en el extranjero. El primer magistrado instructor del caso Tándem, Diego de Egea, dio carpetazo a la pieza siguiendo el criterio de la Fiscalía Anticorrupción, al entender que no se podía actuar contra el Rey Emérito por referirse al un periodo en que era Jefe del Estado y, por tanto, gozaba de inviolabilidad.

Sin embargo, la aparición de más material relativo a un presunto encargo de Corinna a Villarejo ha llevado a García Castellón a reabrir este asunto sobre el que los imputados se pronunciarán a finales de septiembre. Queda por ver si el magistrado da luz verde a la petición de Corinna y le permite declarar por videoconferencia desde la Embajada española en Londres para evitar su presencia en la Audiencia Nacional. El instructor rechazó que el interrogatorio se produjera desde el despacho de sus abogados dejando abierta la posibilidad de interrogarle en la embajada española del país británica y ante su presencia.