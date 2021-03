Villarejo, en libertad tras la petición de Fiscalía y a 9 meses de su primer juicio

José Manuel Villarejo está en libertad. El magistrado que le investiga por integrar una de las grandes causas de corrupción en democracia ha acordado su excarcelación este miércoles. Se trata de un movimiento que se produce después de que así lo haya pedido la Fiscalía Anticorrupción ante la circunstancia de que su primer juicio se celebrará en diciembre y, por tanto un mes después de que venza el plazo máximo de cuatro años que puede estar en prisión provisional. La imposibilidad de juzgarle por sus trabajos de espionaje antes de que expire el límite legal establecido ha llevado al instructor a dejarle en libertad aunque, eso sí, con medidas cautelares. Le retira el pasaporte, le prohíbe salir de España y acuerda comparecencias diarias en el juzgado.

El comisario, que ha saltado a la palestra por grabar todas y cada una de las conversaciones que mantuvo con la élite política y empresarial del país, consigue de este modo salir a la calle tras 40 meses en Estremera. Ingresó en este centro penitenciario tras el estallido del caso el 3 de noviembre de 2017. En la operación se detuvo también a su segunda esposa, al abogado Rafael Redondo (socio del grupo Cenyt) y a Carlos Salamanca, excomisario jefe del puesto fronterizo en Barajas. De hecho, se bautizó la causa como Tándem por supuestas irregularidades que ambos habrían llevado a cabo en el aeropuerto permitiendo la entrada irregular de ciudadanos guineanos en España. El estudio del material incautado al comisario fue derivando en la apertura de varias líneas de investigación hasta sumar en la actualidad un total de 30.

En este tiempo el comisario ha pedido reiteradamente su libertad hasta darse por vencido y asumir que encadenaría los 4 años de plazo máximo de prisión provisional con la primera de sus condenas. Sin embargo, ello no se va a producir. El año pasado, el magistrado que ahora le deja en libertad, Manuel García Castellón, cerró las primeras instrucciones abiertas. En concreto, finiquitó las piezas segunda, tercera y sexta. Se trata de las relativas al al encargo del despacho de abogados Herrero y Asociados para espiar a otro de la competencia (Iron); el encargo de una rama de la familia de los García-Cereceda (Land) en plena guerra por la herencia del arquitecto y el proyecto Pintor. Este último es el que da nombre al trabajo que efectuó el comisario desde su entramado empresarial para los hermanos Juan y Fernando Muñoz y consistió en espiar a un exsocio del marido de Ana Rosa Quintana ante la deuda que había contraído con él.

La Audiencia Nacional decidió que estas tres líneas de investigación se enjuiciaran de manera conjunta y fijó la fecha de la primera vista oral de la causa para diciembre. Además, acordó su libertad en estas tres piezas concretas, lo que no tenía efectos reales en la práctica puesto que Villarejo también asumía prisión por el resto de piezas que integran Tándem. No obstante, la Fiscalía Anticorrupción recurrió esta decisión al considerar que todavía existía riesgo de fuga pero la Sala de lo Penal ayer mismo tumbó su argumento. El tribunal que va a enjuiciar esta macrocausa explicó que concurrían los criterios para un juicio conjunto aunque se trate de tres encargos diferentes.

En su auto, los magistrados recordaron que esta medida de privación de libertad tiene unos límites muy concretos, máxime teniendo en cuenta que los delitos más graves que afronta el comisario (como pertenencia a organización criminal) no se encuentran en ninguna de estas tres piezas. Por ese motivo, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado su excarcelación tal y como confirman fuentes jurídicas a La Información. El objetivo es no apurar al máximo el plazo legal de la prisión preventiva, que expiraría el 5 de noviembre de este año, teniendo en cuenta que un mes después se celebra el primer juicio de la trama. No obstante, siguen apreciando riesgo de fuga y de reiteración delictiva por parte del agente encubierto, el cual ha manifestado en alguna ocasión que mantiene oculta una copia de todo el material que le incautaron los agentes tras su detención.