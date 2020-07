No hubo robo del teléfono ni posterior filtración en prensa. Así de claro se expresó José Manuel Villarejo en su declaración en la Audiencia Nacional en marzo de 2019 tras abrirse una nueva pieza del caso Tándem relativa a la presunta sustracción del teléfono móvil de Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias. El comisario jubilado dijo entonces que algunos periodistas le trasladaron que fue la exasesora de Podemos la que filtró a la prensa el contenido de su teléfono con el fin de dejar en mal lugar a Pablo Iglesias, de quien tenía 'pantallazos' comprometedores. Se trata de una versión que cobra especial relevancia en este momento actual de las pesquisas puesto que los investigadores tratan de aclarar en qué punto concreto se destruyó la tarjeta telefónica que le trasladó Iglesias a su dueña a mediados de 2016.

"Varios medios de comunicación me dicen: 'Oye, hay una señora que ha tenido una relación sentimental con Iglesias que le había prometido que se iba a casar con ella. Está muy despechada y está dando una copia de su teléfono para que se vea que es un machista y tal", dijo Villarejo en sede judicial. De acuerdo con el audio de su declaración, adelantado por Libertad Digital y al que ha tenido acceso La Información, no hubo robo alguno de este dispositivo, como así lo denunciaron tanto Iglesias como Bousselham tras personarse como perjudicados en esta pieza décima del caso Tándem.

La teoría de Villarejo, que descartó rotundamente haber facilitado este dispositivo a Ok Diario, supone una vuelta de turca a un caso que ha cobrado especial relevancia desde que la propia Bousselham volviera a comparecer el pasado mes de mayo ante el juez revelando datos desconocidos hasta el momento. En concreto, Dina insistió en que se le había sustraído el móvil en noviembre de 2015 pero apuntó que Iglesias le devolvió su tarjeta telefónica a mediados de 2016 y que estaba destruida. El dispositivo llegó a manos de Iglesias de manos del presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, el cual, a su vez, la recibió de manera anónima.

"No hubo obviamente ningún robo"

Paralelamente, el contenido de esa tarjeta también se hizo llegar a Villarejo. Los investigadores así lo descubrieron al estudiar los dispositivos incautados tras su detención en noviembre de 2017. El análisis de todo este material les llevó a encontrar entre el mismo una copia del teléfono de Dina. El comisario, preguntado por estos hechos, no solo no los negó sino que confirmó que se lo entregó un director de un medio de comunicación. "Yo me quedé con alguna copia", confirmó el comisario jubilado a preguntas concretas de los fiscales Anticorrupción al frente del caso. "No hay obviamente ningún robo de ese teléfono ni nadie me encarga que se robe nada. Los investigadores del CNI que le pasan los informes a Asuntos Internos saaben perfectamente cómo ha sido todo esto porque está totalmente documentado", dijo el agente encubierto.