Villarejo dice que se le encargó rescatar papeles del Estado que ocultaba Corinna

José Manuel Villarejo ha cumplido con los pronósticos y, en el primer juicio que se celebra desde que se le detuviera en noviembre de 2017, ha denunciado que Félix Sanz Roldán es el principal causante de su situación actual. El comisario jubilado, que afronta dos años de prisión por calumnias y denuncia falsa sobre el exdirector general del CNI, ha confirmado las declaraciones que le valieron esta causa, asegurando que Corinna Larsen le transmitió que Sanz Roldán le había amenazado de muerte toda vez rompió su relación de amistad con el Rey Emérito. Al respecto ha asegurado que se acercó a ella por orden de Interior para recuperar una documentación sensible y que afectaba la seguridad del Estado español.

Vestido con chaqueta de traje y ataviado con mascarilla con la bandera de España, Villarejo ha respondido a las preguntas de Fiscalía, Abogacía del Estado y de su defensa después de que el magistrado denegara suspender de nuevo la vista. El agente ha centrado su declaración en apuntar que siempre actuó en defensa de los intereses del Ejecutivo y que, en el caso de Corinna Larsen, hizo lo propio. Ha relatado que en 2014, planteó al Ministerio del Interior su retirada como agente encubierto tras "la persecución sufrida" en relación a sus implicaciones en el caso del Pequeño Nicolás y de la doctora Pinto. Según ha expuesto, altos mandos del Interior le dijeron que no podía retirarse aún y que todavía tenía una misión "muy importante" por delante: "recuperar unos documentos que afectaban a la seguridad del Estado".

"Yo intenté convencerla, seducirla, engañarla para ganarme su confianza", ha confesado el comisario, el cual también ha asegurado que incluso se hizo pasar por abogado con ella para intentar rescatar los papeles. En uno de esos encuentros, la empresa -que declara como testigo en este juicio- le confesó que Sanz Roldán le había amenazado. Villarejo se hizo eco de estas confesiones y las hizo públicas durante su entrevista en el programa Salvados en 2017, antes de que fuera detenido por sus encargos de espionaje privados. "No se puede justificar que se amenace de muerte a esta señora", ja dicho el policía jubilado a preguntas de las partes.

En lo que respecta a la parte de la causa relativa a denuncia falsa, Villarejo ha insistido en que Sanz Roldán está detrás del "principio" de su caída. El comisario se ha referido a la otra parte del procedimiento en la que se le acusa de atribuir falsamente al 'generalísimo' la difusión en prensa de una imagen suya a la vuelta de una operación antiterrorista. El agente encubierto denunció tanto al periodista que publicó la información que acompañaba la instantánea –en la que apuntaba a sus 'tentáculos en el mundo judicial'- como a Sanz Roldán. Sin embargo, su actuación judicial se le tornó en su contra puesto que no solo no se admitió a trámite sino que la Fiscalía entendió que se trataba de un asunto falso. Preguntado por esto Villarejo ha asegurado en la vista que era "imposible" que nadie, "salvo el CNI" tuviera acceso a esta fotografía que se tomó al aterrizar en España de vuelta del operativo antiyihadista.

“HAS TOCADO LOS DINEROS, LA HAS CAGADO”

De hecho, ha asegurado que todo este asunto contra él nace de la enemistad con Sanz Roldán. "Él ha actuado como militar que es. Ha preparado y utilizado a los dos elementos que hay en el CNI y en la Audiencia Nacional para conocer el proceso de la denuncia que yo me temía que no iban a admitir. Es más, justo el día de mi detención es cuando se abren las diligencias en la Fiscalía por su denuncia", ha relatado. "Está clarísimo que es una operación pergeñada porque hay que aniquilar a un sujeto que se ha atrevido a cuestionar a un sujeto que abusa de su posición. Soy la persona más vilipendiada del país precisamente por haberme atrevido a decirle a Sanz Roldán lo que los demás no se atrevían decirle a hacer", añadió.

Según ha explicado a preguntas de su letrado, el verdadero enfrentamiento entre Sanz Roldán y él se produjo cuando denunció en sus notas internas una serie de irregularidades relativas a las operaciones secretas en el extranjero y los fondos reservados del Estado. Dijo que en relación con el viaje que realizó entonces advirtió de que existían imanes en Cataluña que suponían una amenaza para la seguridad ciudadana y que esas anotaciones las trasladó a su entonces jefe, el exnúmero dos policial Eugenio Pino, además del entonces director de la Policía, Ignacio Cosidó, y el exsecretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez. “Un coronel del CNI me dijo: Has tocado los dineros. ¿Cómo se te ocurre?’”, ha dicho, para sentenciar que la nota interna llegó a la presidencia del Ejecutivo y que ese fue “el principio del fin”.